Cultura a prova di ChatGpt. Il raduno estivo dei prof per progettare nuovi corsi

Fashion and luxury communication: parla inglese la nuova laurea magistrale in cantiere alla Iulm, dopo una triennale che continua a essere tra le più richieste dell’università milanese. "L’iter è stato avviato anche per un indirizzo magistrale in marketing internazionale: entrambi sono già stati deliberati dagli organi interni, stiamo attendendo l’accreditamento per partire nel 2024", sottolinea il rettore Gianni Canova, che per continuare a vagliare nuove prospettive ha convocato tutti i professori il 10 luglio in una residenza fuori Milano: "Sarà una giornata di brainstorming con tutti i docenti, con sei gruppi di lavoro – spiega il rettore –. Discuteremo e ci confronteremo sulle idee, gli sviluppi progettuali, perché il mercato del lavoro evolve, cresce, si fa sempre più dinamico. E deve esserlo anche l’università per rispondere alle esigenze". Il rettore ha già in mente possibili nuovi programmi accademici, guardando per esempio al settore agroalimentare, alla ricerca di figure chiave. "Ma prima vediamo cosa emerge da questo incontro – premette – sia per possibili sbocchi formativi sia su altri temi. Per esempio ci sarà un panel su come ripensare al lavoro di ricerca e tesi finale e verificarne la serietà nell’epoca di ChatGpt e dell’intelligenza artificiale".

Per conoscere l’offerta formativa a settembre – dal 18 al 22 – ci sarà la Welcome Week per le matricole: un giorno per ogni corso di laurea triennale, più due giornate di incontri con gli psicologi d’ateneo. Intanto il campus continua a crescere: "Abbiamo acquistato un nuovo immobile - l’annuncio di Canova -, in uno spazio adiacente a Iulm, in via Russoli. Sarà abbattuto e ricostruito. Ci saranno spazi dedicati alla didattica e agli studenti".

Si prosegue con l’opera di efficientamento energetico. "Il campus sarà un museo diffuso della comunicazione - prosegue il rettore -. All’ingresso ci sarà una installazione di Ugo Nespolo, abbiamo appena approvato il progetto bellissimo. Sulla torre di Iulm 6 scorrerà una linea del tempo a spirale con la storia della comunicazione, da Babele a Tik Tok". E prosegue l’impegno nella ricerca: "Abbiamo una decina di centri di grande respiro e ottenuto risultati importanti, forti anche dei ranking internazionali e di un nuovo progetto Prin vinto". Si continua a scalare la classifica THE Impact Rankings, che valuta le attività intraprese dagli atenei per rispondere agli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, composta dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Nell’obiettivo chiave “Parità di genere” l’ateneo si posiziona 81esimo a livello mondiale, primo tra gli atenei milanesi e quarta tra gli italiani. Ed è stato appena varato anche un nuovo regolamento sulla Carriera Alias.