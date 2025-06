Cronisti in classe, oro alla Valli. Grande festa al Gherlinda

"Cari insegnanti, continuate a portate il quotidiano in classe. Leggetelo insieme ai ragazzi. Stimolateli, guidateli nella comprensione del mondo che li circonda e servitevi dei giornali. E invito voi, giovani, a leggere. Libri di testo, romanzi, fumetti, riviste e giornali. Oggi, domani, dopodomani. Su carta, sugli schermi dei telefonini. Vi accorgerete presto di ritrovare le parole - a volte - smarrite. A scuola, al parco, in palestra. Vi renderete conto di poter discutere con facilità di economia, politica e sport. Riuscirete facilmente a trovare gli argomenti di cronaca, cinema e cultura. Stupirete gli amici, i docenti, gli adulti, anche voi stessi. Perché sarete più informati ai vostri occhi e più interessanti per gli altri". Parole del responsabile de La Nazione Umbria Daniele Cervino in occasione della cerimopnia di premiazione del Campionato di Giornalismo edizione 2024-25 che si è svolta al Centro di intrettenimento Gherlinda di Corciano. Tra gli applausi in un clima spensierato di grande festa e giusto agonismo, ecco i vincitori: l’oro quest’anno va alla Valli di Narni, argento al Comprensivo Perugia 5, bronzo pari merito alla Volumnio e alla elementare Bartoccini (senza zaino). Inchiesta più cliccata online: a fare il pieno di voti con 1.211 like il Comprensivo 5. Il premio per la miglior vignetta va invece alla media Maria Bonaparte Valentini (Perugia13). I riconoscimenti: l’occhio dell’assessore Vossi è andato sul lavoro della media Volumnio (classe II B) che conquista così la gloriosa coppa del Comune. La targa speciale de La Nazione va ad un gruppo di alunni reporter veramente speciali: i “Coniglietti bianchi“ della scuola in Ospedale (Comprensivo 5). E poi i riconoscimenti attribuiti dall’Inner Wheel Perugia ai lavori che hanno trattato temi sociali: Comprensivo Perugia 8, Perugia 12 (elementare) e Da Vinci.