Cronisti in classe Firenze. Brividi e standing ovation alla festa finale per 1.200. Tutte le scuole sul palco

Entusiasmo alle stelle per i 1.200 alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle classi IV e V della Scuola primaria che il 22 maggio hanno animato al teatro Cartiere Carrara la cerimonia di premiazione della XXIII edizione di Cronisti in classe, il progetto promosso da La Nazione con il patrocinio del Consiglio regionale della Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale e alla presenza di autorità civili e militari, sponsor, partner e sostenitori dell’iniziativa.

Un’edizione da ricordare, quella del 2025, sia per il numero di classi iscritte (62) che per l’autentica pioggia di premi offerti da sponsor e sostenitori del progetto. Ma ecco la classifica: primo premio ex aequo IIID Dino Compagni (buono acquisto La Nazione da 200 €) e III S.Maria degli Angeli (buono da 200 € e portachiavi artigianale Cna consegnato da Giuliana Cantini); seconda la IIIC Ottone Rosai (buono da 150 € e quaderni in pelle Intempo rappresentata da Riccardo Barsotti); terza classificata IB Educandato SS Annunziata: buono da 100€ e zainetto Lions club Bargello, consegnati dalla presidente Antonella Morini e da Olga Mugnaini anche alla IIA-IIB dell’Educandato.

Il Comune di Firenze premia con voucher-visita in un museo civico le classi ID Puccini (anche premio Rekeep, buono da 150 €), IIIC Puccini (buono La Nazione da 80€), VB don Milani Calenzano (anche premio Rekeep) e IVB-VB Vittorio Veneto più voucher La Nazione 80 €). Premio del consiglio regionale (la bandiera della Toscana) alle classi IIIA Santa Marta e IIIB Calamandrei (che vincono anche le maglie da collezione de Il Bisonte Azzurra Volley consegnate da Valentina Tiloca e dall’atleta Bianca Lapi). Il consiglio regionale premia inoltre VA Lombardo Radice di Sesto e IID Masaccio, che ricevono anche la sacca della Camera di Commercio. Shopper e riconoscimento di Archivi Storici dell’Unione Europea (con il direttore Dieter Schlenker) a IA e IIIA Alighieri Incisa e VC Anna Frank Calenzano, che ricevono anche le maglie da collezione di Savino Del Bene Volley Scandicci (con Veronica Angeloni, Gherardo Dardanelli, Ginevra Grassolini). Per il progetto “Toscana delle donne“ della Regione è intervenuta la capo di gabinetto Cristina Manetti che ha offerto la targa personalizzata a IIIA Masaccio e IE Fermi Scandicci, le quali ricevono anche il voucher per acquisti in libreria offerto da Confartigianato Firenze (con la presidente Serena Vavolo). Premi Conad Nord Ovest (carta acquisto da 100 euro) consegnati da Antonio Mannini, Andrea Amoroso, Veronica Billi, Massimiliano Rapi e Alessandro Taddei per VB Matteotti, IVB-VB Vittorio Veneto sez.Montessori, IV don Milani Calenzano, I S.Maria degli Angeli e IIE Granacci Bagno a Ripoli. Queste ultime due vincono anche un voucher di ingresso alle Gallerie degli Uffizi consegnato dal direttore Simone Verde.

Buono da 200 euro offerto da Publiacqua (c’era il presidente Nicola Perini) per IG Pescetti e IE Puccini e targa Cispel (consegnata sempre dal presidente Perini) per VC Rossini e IIIC D.Alighieri Incisa. La sacca di Autolinee Toscane, consegnata dal presidente Gianni Bechelli per VB Villani che si aggiudica anche il premio Ant-Associazione Nazionale Tumori con Simone Martini delegato Toscana e Cristina Casamassimi responsabile Grandi Eventi Ant. Le borracce di Autorità Idrica Toscana (con il dg Alessandro Mazzei) vanno a IIA-IID Giovanni Dalla Casa Borgo S.Lorenzo. Ed ecco i premi di Fondazione CR Firenze (una carta da 1000 €) consegnati dalla responsabile comunicazione Federica Sanna: IIC Dino Compagni, II Santa Marta, IV San Lorenzo Le Rose, III Francesco Redi. Quest’ultima vince anche il premio Associazione Firenze in Armonia insieme alla V dello stesso istituto (una lavagna LIM e un computer portatile), mentre la III Francesco Redi insieme alla IA Ottone Rosai si aggiudicano anche il premio Alia Multiutility, consegnato dal presidente Lorenzo Perra (una sacca con quaderno e materiale di cancelleria). Museo Galileo (con il direttore scientifico Filippo Camerota) premia con sacca e libro la IIIA Papini Rignano e l’Ufficio Scolastico Regionale con Teresa Madeo premia la VB Lombardo Radice insieme ad Aci Firenze (borsa freezer con borraccia e pila consegnata dal presidente Massimo Ruffilli) e premio Ant.

Sacca con materiale di cancelleria e lattina d’olio per ciascun alunno da parte di ChiantiBanca (c’era il capoarea Firenze Gianluca Piccioli) per le classi IB D.Alighieri Incisa e IID Puccini, mentre la targa Anbi-Associazione Consorzi di Bonifica, con il presidente Anbi Toscana Paolo Masetti va alla VB Anna Frank Calenzano che ottiene anche il premio Rotaract Firenze Sud (con Niccolò Pecci e Niccolò Garbarino, voucher di ingresso per il Museo del Giocattolo e di Pinocchio di Firenze) insieme alla VC Don Milani premiata pure dal Comune di Calenzano (assessore Marco Bonaiuti). Premio Speciale La Nazione (buono da 100 €) per la IIA Puccini Firenze e premio Amnesty International (c’erano Cecilia Nava, Ovilda Zallocco, Emilia Giorgetti) per la IIIA Ottone Rosai che vince anche il premio Museo Novecento (consegnato dal direttore Sergio Risaliti) insieme alla IIIC Paolo Uccello (oltre al buono La Nazione da 150€). Rotary Club Firenze Est (con Michele Reali, Rodolfo Cigliana, Sandra Manetti, Luigi Cobisi, Maria Rosa e Giovanni Squarci) premiano con un tablet ciascuna – riconoscimento in memoria del giornalista de La Nazione Egisto Squarci – le classi VA Don Milani e IIIF Arrigo da Settimello).

Premio vignetta (50€) e portachiavi Cna alla IIIB Dante Alighieri di Incisa, mentre il Lions Club Ponte Vecchio (presenti Patrizia Calcinai, Sandro Innocenti, Angela Pollastri, Rosalia Scalabrella, Maria Carla Sinnati) ha premiato con voucher per acquisto libri ciascun alunno la IIA Papini-Galluzzo. Borracce Confesercenti (c’era la vicepresidente di Firenze Ilaria Scarselli) e zainetti della cooperativa Cristoforo (con il direttore Area Eventi e Hospitality di Orologio Network, Francesco Vagni) a IIE Papini-Galluzzo e IC D.Alighieri di Incisa). Borracce del Rotary Club Firenze (con il presidente Simone Ferri Graziani) e confezioni di burro di cacao offerte da Le Antiche Mura (consegnati da Simona Bandino, responsabile comunicazione di Confindustria Toscana Centro e Costa alla VB Rossini e alla IIIA San Giuseppe dell’Apparizione. I voucher per l’acquisto di libri offertio da Confcommercio Ali (con la presidente Valentina La Malfa) sono andati alle classi IIA e IIC Da Vinci Rufina; per la IIC Cavalcanti Sesto gli zainetti dell’Associazione Guarnieri (con il vicepresidente Stefano Guarnieri) e le sacche della Fratellanza Militare: presenti Lido Comparini e Giovanni Ghini che hanno premiato anche la IIIA della Paoli di Signa. Penne e omaggi di Att-Ass Toscana Tumori (presente Maria Fusilli) per la IIA e IIB dell’Istituto comprensivo Da Vinci di Rufina, premiato anche con le shoppers dall’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini (c’eranoRossana Capitani, Gianna Castellani, Mauro Cipriani, Anna Iacoobacci, Daniele Baragli e Silvia Tozzi) insieme alla IA-ID Giovanni Della Casa Borgo San Lorenzo.

Elettra Gullè