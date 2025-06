"Crescita consapevole con l’informazione"

SAN MINIATO

"Anche per l’anno 2025, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, sotto la guida del presidente Giovanni Urti, ha confermato con convinzione il proprio sostegno al progetto Cronisti in classe–Campionato di giornalismo. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita consapevole, attraverso l’esercizio del pensiero critico e dell’informazione". E’ l’inizio del saluto finale di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato dedica al progetto Cronisti in classe. "In un contesto in cui la comunicazione è spesso rapida e frammentata, è fondamentale offrire ai giovani gli strumenti per orientarsi, analizzare e raccontare con responsabilità ciò che li circonda – le parole del presidente Giovanni Urti (nella foto) – La Fondazione crede fortemente che investire nei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità. L’educazione, la cultura e la capacità di esprimersi in modo chiaro e documentato sono risorse fondamentali per costruire una società più consapevole, coesa e solidale". Il presidente Urti "ribadisce come questo progetto rientri appieno nella missione della Fondazione". "Vale a dire – conclude Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato – sostenere lo sviluppo del territorio, promuovendo iniziative che mettano al centro le persone, in particolare i più giovani, valorizzando le loro potenzialità e accendendo in loro la curiosità verso il mondo. Un sincero ringraziamento va a tutte le scuole, agli insegnanti e agli studenti che, con dedizione e passione, hanno contribuito anche quest’anno alla riuscita del Campionato di giornalismo. Ai giovani cronisti, il nostro più sentito incoraggiamento. Continuate a scrivere, a porvi domande, a cercare risposte. Siate osservatori attenti e narratori autentici. I vostri occhi e le vostre parole sono già oggi una promessa per il domani".