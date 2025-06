Costruiamo insieme il futuro

Per Lanartex, laboratorio d’eccellenza con sede a Montemurlo, il futuro si costruisce investendo, anche quando il contesto industriale è complesso. L’azienda, già protagonista nel panorama pratese per le sue attività di analisi e ricerca sui tessuti, guarda avanti con determinazione, convinta che sia proprio l’innovazione a rappresentare la chiave per superare le sfide del settore. "Il distretto tessile sta attraversando un periodo di fisiologica flessione – dichiara Patrizia Rosati, amministratore di Lanartex – ma questo non ci ha fermati. Anzi, è stato un ulteriore stimolo per rafforzare il nostro impegno sul fronte della ricerca e delle nuove tecnologie". La visione dell’azienda si traduce in azioni concrete: è attualmente in corso un progetto ad alto contenuto tecnologico, finalizzato allo sviluppo di un sistema innovativo per le analisi di laboratorio, che sarà oggetto di una domanda di brevetto.

Lanartex, da sempre impegnata a offrire servizi ad alto valore aggiunto a tutta la filiera tessile, ha fatto dell’approccio personalizzato e della qualità dei controlli il suo punto di forza. "Non ci limitiamo ad applicare standard – continua Rosati – ma cerchiamo di anticipare i bisogni dei clienti, studiando soluzioni su misura. Il nostro obiettivo è quello di semplificare i processi di verifica e certificazione senza rinunciare alla precisione". Il nuovo progetto, frutto della collaborazione tra il team tecnico interno e alcuni partner esterni, punta a rivoluzionare la modalità di rilevazione e trattamento dei dati relativi ai test di laboratorio, con un occhio attento alla digitalizzazione e all’integrazione nei sistemi gestionali già in uso presso le aziende clienti. Ma Lanartex prosegue il cammino anche sul fronte della sostenibilità sociale, consolidando le politiche di parità e inclusione. Dopo aver ottenuto nel 2023 la certificazione UNI/PdR 125, l’azienda conferma la volontà di rendere questi valori parte integrante del proprio modello di sviluppo.