"Così si plasmano i cittadini del futuro"

"È fondamentale fornire agli studenti le competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli. Il Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione offre agli studenti delle scuole elementari e medie l’opportunità di affrontare temi cruciali come il cambiamento climatico, l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere, il rapporto con la natura e la corretta alimentazione. Queste esperienze contribuiscono allo sviluppo di un pensiero critico", ha dichiarato Carmelo Campagna, presidente di Banca Centro Toscana Umbria.

Campagna ha anche sottolineato l’importanza di garantire l’accesso a contenuti informativi di qualità, auspicando che il sostegno alla ventitreesima edizione di Cronisti in Classe possa favorire questo obiettivo. Il Campionato si integra con altre iniziative di Banca Centro dedicate alle scuole, tra cui le borse di studio — 2.550 concesse negli ultimi 26 anni — e un progetto di educazione finanziaria per le scuole superiori che, nel 2025, ha coinvolto oltre 600 studenti.

"Sostenere queste iniziative significa preparare i cittadini di domani, incoraggiandoli a rifuggire la superficialità e a sviluppare una riflessione critica: nel corso degli anni – dice il presidente Campagna – abbiamo osservato un aumento del numero di scuole partecipanti e un approfondimento dei temi trattati, che spaziano dalla storia all’alimentazione, fino a questioni personali come il bullismo e la discriminazione. Investire nella cultura e nell’istruzione è fondamentale per plasmare cittadini responsabili e consapevoli e questo progetto crea un ambiente fertile in cui i giovani possono liberamente esprimere le proprie emozioni e pensieri".