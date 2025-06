"Così la scuola prepara al futuro"

Quella di EuroVast SpA è la storia di un’azienda familiare italiana che nel tempo ha saputo

crescere raggiungendo importanti risultati. Guidata dal Presidente Vincenzo ed il figlio Umberto Romano, ceo dell’azienda, con oltre 30 anni di esperienza, EuroVast SpA si conferma tra i principali attori del mercato italiano ed estero nella produzione di carta tissue ad uso igienico e domestico. L’azienda, simbolo di qualità e affidabilità, ha saputo crescere integrando innovazione, sostenibilità e visione industriale. Attraverso l’apertura di nuovi stabilimenti in Italia e all’estero, importanti investimenti tecnologici e l’acquisizione di clienti strategici, EuroVast SpA ha rafforzato il proprio posizionamento, promuovendo un modello di sviluppo attento all’ambiente e al benessere

delle comunità in cui opera.

Oggi conta oltre 300 dipendenti e 10 stabilimenti, di cui due all’estero: uno ad Oss in Olanda e

l’altro a Liverpool nel Regno Unito; una capacità produttiva di 150mila tonnellate ed una visione

strategica improntata alla Ricerca&Sviluppo di prodotti sostenibili attraverso una processo

industriale strutturato che mira alla scelta oculata delle materie prime, utilizzo di materiali riciclati e

di energia provenienti da fonti rinnovabili.

“Siamo stati entusiasti di aderire a questo progetto molto interessante per i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’attualità e del giornalismo - fanno sapere dall’azienda - Sostenere i ragazzi in queste iniziative è per noi un grande onore ed un esercizio che ci consente di supportare in modo concreto la scuola, il nostro futuro“.