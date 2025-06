"Così aiutiamo gli studenti"

Gaia e il concorso ‘Cronisti in Classe’, un connubio consolidato. "Sostenere Cronisti in Classe è un modo per rafforzare il nostro impegno verso i giovani e la scuola – esordisce Vincenzo Colle, presidente di Gaia spa –. Crediamo che informare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi ambientali, in particolare sulla gestione sostenibile dell’acqua, sia fondamentale. Questa iniziativa aiuta gli studenti a sviluppare senso critico e attenzione verso le tematiche sociali, e noi vogliamo essere al loro fianco in questo percorso di crescita. L’acqua – continua Colle – è una risorsa preziosa e tutelarla significa educare fin da piccoli a un uso consapevole. Dal 2015 Gaia porta nelle scuole lezioni tenute dai nostri esperti, per spiegare come funziona il ciclo dell’acqua e come evitare sprechi. Inoltre, consegniamo agli studenti la borraccia plastic free ‘Marina’ e il libro Acqua in mente, due strumenti per promuovere la sostenibilità e la riduzione dell’uso della plastica. Abbiamo ottenuto riscontri molto positivi. Le insegnanti hanno accolto con entusiasmo il nostro progetto ‘Alla scoperta dell’acqua’, integrando i temi del risparmio idrico nei programmi formativi e richiedendo visite agli impianti. Ma soprattutto, gli studenti partecipano attivamente alle lezioni: un risultato che ci motiva a proseguire su questa strada con ancora più determinazione. Inoltre – chiude Colle – l’acqua non è infinita e imparare a usarla con responsabilità deve diventare un’abitudine fin da bambini. Attraverso attività educative, vogliamo trasmettere ai ragazzi il valore di questo bene comune. Diffondendo una cultura della sostenibilità e realizzando le opere possiamo garantire che l’acqua resti accessibile per tutti, oggi e in futuro".