"Consapevolezza verso l’ambiente"

Lorenzo Viviani*

LA SPEZIA

Ragazzi che parlano ad altri ragazzi di ambiente, sostenibilità, riduzione degli impatti, è forse la cosa più bella ed efficace per costruire basi solide di rispetto e cura verso la natura. Per questo sostenere iniziative come Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo ideato e organizzato da La Nazione e giunto brillantemente alla sua 23ª edizione, è per noi importante. I lavori prodotti dai ragazzi dimostrano una consapevolezza crescente nei confronti dei temi ambientali, sia marini che terrestri. Hanno saputo osservare, analizzare e riflettere sullo stato del nostro pianeta, riconoscendo come ciascuno di noi, nel proprio quotidiano, sia chiamato a fare la propria parte. La loro voce, libera e diretta, è forse la più preziosa per ricordarci che la sostenibilità non è solo una parola, ma un comportamento, un modo di essere cittadini.

Aumentare la conoscenza delle aree protette — tra le quali ci sono iil Parco Nazionale e l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre — significa anche alimentare una coscienza ambientale collettiva, fondamentale per la tutela del nostro patrimonio. Per questo crediamo fortemente nell’educazione ambientale come seme per costruire un futuro più consapevole e più giusto. Inoltre, per noi è importante valorizzare i mestieri tradizionali che continuano ad esser portati avanti nel territorio del Parco Nazionale, dall’agricoltore – spesso impegnato nella viticoltura eroica – al pescatore. Ringraziamo tutte le scuole, gli insegnanti e soprattutto i ragazzi per l’impegno e la passione dimostrata: è proprio da qui che nasce la speranza per una maggiore aderenza ai valori ambientali.

*Presidente dell’Ente Parco Nazionale

delle Cinque Terre