Con il "5" scatta la bocciatura

A partire da settembre entra in vigore la riforma del voto in condotta per medie e superiori: con un 6 scatterà l’esame di cittadinanza, necessario per essere ammessi alla classe successiva. Il nuovo sistema punta a restituire centralità al comportamento degli studenti, valutato lungo l’intero anno. Confermata la bocciatura automatica con il 5. Le sospensioni tradizionali saranno sostituite da attività educative e di cittadinanza solidale, per trasformare le sanzioni in percorsi di crescita. Infine chi ha un voto inferiore al 9 non potrà ambire al massimo dei crediti scolastici, cosa che va a influire sul voto finale alla maturità. «Il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile – ha ribadito il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara – vogliamo una scuola autorevole, non autoritaria».