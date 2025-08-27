Con gli istituti professionali dritti nel mondo del lavoro

Scegliere un istituto di formazione professionale oggi significa puntare su percorsi pratici e connessi al lavoro: IeFP (triennali post-media), istituti tecnici e ITS Academy (biennali o triennali post-diploma), infatti, sono progettati in sinergia con le imprese e prevedono ore di laboratorio, tirocini e docenti dal reparto produttivo, che garantiscono competenze spendibili fin da subito. Il monitoraggio 2025 di INDIRE mostra che a un anno dal diploma l’84% degli studenti ITS è occupato (con il 93% in ambiti coerenti) e in regioni come Veneto e Friuli-Venezia Giulia si arriva all’88%. Le previsioni Excelsior per il quinquennio 2025-29 evidenziano una crescente domanda di tecnici specializzati, formati attraverso l'apprendimento integrato che supera la teoria e che risponde al bisogno di 'fare': gli ITS, in particolare, sono 'scuole di mestiere', con progetti concreti, stage con oltre il 30% delle ore e contatti con le aziende. Sul perché sceglierli, la risposta è pleonastica: alti tassi di occupazione e rapidità (in pochi anni si ottengono competenze solide e impiego). Un punto di partenza sul come orientarsi in vista dell'anno scolastico 2025-26 può essere quello di controllare il tasso di placement di IeFP e ITS, specialmente a un anno dal diploma, così come verificare la rete di imprese partner e la qualità delle infrastrutture come laboratori e tecnologie) o valutare l’allineamento tra curricolo e fabbisogni del tessuto produttivo regionale. In questo modo, studenti e famiglie possono compiere una scelta consapevole: non un ripiego, ma una porta diretta al lavoro e a una carriera solida in settori strategici. Del resto, la formazione professionale non è alternativa, ma uno strumento di crescita, competitività e futuro che, nell'attuale sistema formativo italiano, merita di essere valorizzato.