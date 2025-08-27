Domenica 24 Agosto 2025

Alberto Mattioli
Scuola
ScuolaCon gli istituti professionali dritti nel mondo del lavoro
27 ago 2025
  3. Scuola
  4. Con gli istituti professionali dritti nel mondo del lavoro

Con gli istituti professionali dritti nel mondo del lavoro

Competenze tecniche / Puntare su percorsi brevi, tirocini e settori strategici per ottenere una formazione solida e altamente spendibile

Le previsioni mostrano una crescente richiesta di tecnici specializzati

Le previsioni mostrano una crescente richiesta di tecnici specializzati

Scegliere un istituto di formazione professionale oggi significa puntare su percorsi pratici e connessi al lavoro: IeFP (triennali post-media), istituti tecnici e ITS Academy (biennali o triennali post-diploma), infatti, sono progettati in sinergia con le imprese e prevedono ore di laboratorio, tirocini e docenti dal reparto produttivo, che garantiscono competenze spendibili fin da subito. Il monitoraggio 2025 di INDIRE mostra che a un anno dal diploma l’84% degli studenti ITS è occupato (con il 93% in ambiti coerenti) e in regioni come Veneto e Friuli-Venezia Giulia si arriva all’88%. Le previsioni Excelsior per il quinquennio 2025-29 evidenziano una crescente domanda di tecnici specializzati, formati attraverso l'apprendimento integrato che supera la teoria e che risponde al bisogno di 'fare': gli ITS, in particolare, sono 'scuole di mestiere', con progetti concreti, stage con oltre il 30% delle ore e contatti con le aziende. Sul perché sceglierli, la risposta è pleonastica: alti tassi di occupazione e rapidità (in pochi anni si ottengono competenze solide e impiego). Un punto di partenza sul come orientarsi in vista dell'anno scolastico 2025-26 può essere quello di controllare il tasso di placement di IeFP e ITS, specialmente a un anno dal diploma, così come verificare la rete di imprese partner e la qualità delle infrastrutture come laboratori e tecnologie) o valutare l’allineamento tra curricolo e fabbisogni del tessuto produttivo regionale. In questo modo, studenti e famiglie possono compiere una scelta consapevole: non un ripiego, ma una porta diretta al lavoro e a una carriera solida in settori strategici. Del resto, la formazione professionale non è alternativa, ma uno strumento di crescita, competitività e futuro che, nell'attuale sistema formativo italiano, merita di essere valorizzato.

