Classico, scientifico, linguistico: tutti gli istituti al top di Bologna

L’ultima edizione di Eduscopio ha aggiornato il quadro dei licei anche dell’area metropolitana di Bologna, fornendo alle famiglie un orientamento concreto su quali scuole preparino meglio all’università o al lavoro. Tra i classici spicca il Galvani, che non abbandona il 1° posto, seguito dal Minghetti e il Rambaldi Valeriani di Imola, il quale perde terreno rispetto all’anno precedente. Nel comparto scientifico tradizionale guida il Copernico, con ancora Rambaldi Valeriani, 2°, e Galvani, 3°, tra i protagonisti. Se Archimede e Fermi confermano stabilità, Keynes, Giordano Bruno, Mattei, Malpighi e Righi completano la top ten. Per lo scientifico con opzione 'Scienze applicate' primeggia l’Alberghetti di Imola, seguito dai 'soliti' Malpighi, Keynes e Righi, mentre il Copernico scende addirittura al 5° posto. Tra le scienze umane, invece, resta in vetta il Sabin, con Rambaldi Valeriani e Mattei subito dietro, mentre il Montessori-Da Vinci guida la classifica dei linguistici davanti a Majorana e Copernico. L’analisi, che quest’anno include separatamente anche lo scientifico-sportivo, segnala ancora effetti legati al Covid sui diplomati universitari 2020-21, mentre l’occupazione dei diplomati tecnici e professionali ritorna ai livelli pre-pandemia, delineando un quadro aggiornato delle eccellenze formative della città.