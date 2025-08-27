Classiche oppure glitter: non solo biro

La blu per le unità, la rossa per le decine, la verde per le centinaia. Tutti a scuola abbiamo imparato questo “ordine” durante le lezioni di matematica, ma perché limitarsi solo a tre colori? In vendita nelle cartolerie (e non solo) c’è una vastissima gamma di penne da infilare nell’astuccio e sfoderare appena la prof inizia a spiegare. Dalla multicolor che racchiude in sé 4 o 6 sfumature, alle amate cancellabili con la gomma sul tappo, pronte a nascondere ogni errore. Per chi ama rendere quaderni e diari variopinti, immancabili sono le penne colorate e glitterate, le preferite dalle bambine e dalle giovani ragazze. Le più utilizzate (e prestate ai compagni) restano quelle a sfera, che abbondano nei portapenne: addirittura, per chi tende a perderle spesso, le aziende hanno realizzato delle scatole da 50 pezzi! Per chi cerca di distinguersi, le più particolari non mancano di certo: da quelle personalizzate con il logo della propria squadra del cuore a quelle con pupazzi, piume colorate, brillantini e catenelle.