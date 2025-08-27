Chi si comporta male rischia grosso. E arriva anche il compito di cittadinanza

Cambia il metodo di valutazione nella scuola secondaria. Le istituzioni, con il Ministro della Pubblica Istruzione capofila, erano al lavoro sul tema già da qualche tempo. I propositi sono diventati fatti. Quella che era soltanto una proposta iniziale sta per diventare legge. Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto firmato dal Presidente della Repubblica. Le modifiche ai criteri di valutazione riguardano, sostanzialmente, la condotta. Con il termine condotta si indica – in prima istanza – il comportamento che gli studenti debbono tenere a scuola. La valutazione della condotta, infatti, tiene a sottolineare l’importanza di rivolgersi con rispetto ed educazione a tutto il personale scolastico (docente e manutentivo). Senza scadere in manifestazioni di sdegno e scelleratezza in grado di agevolare confidenze non richieste, soprattutto nel linguaggio, e insulti che potrebbero sfociare anche in aggressioni. Situazioni limite che, tuttavia, proseguono ad accadere e hanno spinto le autorità a fare qualcosa. Infatti dal prossimo anno scolastico chi avrà il 6 in condotta dovrà sostenere una prova specifica per superare l’anno. Si tratterà di un compito di cittadinanza che avrà valenza specifica e sarà in grado di fare media con i voti delle altre materie. Se un alunno ha diverse discipline da recuperare e mostra carenze anche in questa prova specifica di condotta, potrebbe addirittura perdere l’anno. Come si arriva a questo? Bisogna innanzitutto prendere 6 in condotta. Coloro che saranno chiamati a svolgere il compito di cittadinanza, circa 50mila ragazzi in tutta Italia ad oggi, dovranno presentare un elaborato scritto di circa 1200 parole che metta in risalto le ragioni che li hanno spinti a comportarsi in maniera irrispettosa, da aggiungere poi alla conoscenza approfondita delle tematiche riguardanti l’educazione civica e la cittadinanza attiva e responsabile. A valutare la prova sarà il consiglio di classe sulla base di chiarezza, capacità argomentativa e maturità raggiunta. Il debito formativo comportamentale, dunque, diventa un esame specifico.