"Capitale umano per le sfide future"

"Il Campionato di giornalismo ’Cronisti in classe’ rappresenta un’ulteriore occasione per la Fondazione Mps per sensibilizzare studenti e studentesse dell’ultimo anno delle scuole elementari e delle scuole medie sull’attualità e sui settori di intervento del nostro Ente. Il tema individuato dalla Fondazione per l’edizione 2025 è l’intelligenza artificiale, ambito nel quale siamo impegnati tramite la Fondazione SAIHUB che promuove formazione, giovani talenti e ricerca nel settore dell’innovazione tecnologica nel campo delle scienze della vita. Lo sguardo dei giovani su argomenti dell’attualità assume una rilevanza sociale per comprendere meglio implicazioni e impatto sociale prodotti da strumenti innovativi. Riteniamo importante l’adozione di un approccio quanto più educativo possibile verso le nuove tecnologie per non esserne sopraffatti e riuscire a gestirle in maniera efficiente e sicura. Tutte le classi che hanno partecipato al campionato – sottolinea il presidente della Fondazione Mps Carlo Rossi (nella foto) – hanno fornito una visione chiara degli argomenti trattati con spunti di riflessione originali. Dagli articoli emerge una grande capacità narrativa e di contenuto che dimostra maturità e attenzione, grazie anche al lavoro svolto dal corpo docente e dai giornalisti de La Nazione che anno per anno accompagnano i cittadini e le cittadine di domani in un percorso di crescita e consapevolezza. Le nostre vive congratulazioni vanno alla classe 2B della scuola media Acquaviva di Montepulciano, vincitrice del tema proposto da Fondazione Mps, che ha ben sviluppato l’argomento con la constatazione finale che l’essere umano rimane insostituibile, ma l’aiuto dell’IA può essere determinante in alcuni campi come quello medico e della ricerca. La classe ha realizzato anche un interessante sondaggio coinvolgendo l’intero istituto, offrendo così uno spaccato sulla realtà e la percezione dei giovani nei confronti dell’intelligenza artificiale, dal quale si evince che sono meno diffidenti verso l’IA, mentre gli adulti devono fare i conti con una realtà spesso molto diversa da quella che hanno conosciuto. Fondazione Mps crede fermamente nel valore di iniziative rivolte alle nuove generazioni e, attraverso le proprie progettualità, si pone l’obiettivo di fare crescere il capitale umano per le sfide globali del futuro".