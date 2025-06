Capacità di analisi e sintesi, una palestra di vita

LA SPEZIA

Anche quest’anno le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto ’Cronisti in classe’ hanno approfondito argomenti rilevanti, sviluppando riflessioni, articoli e buone pratiche quotidiane, con l’obiettivo di stimolare competenze giornalistiche, ma soprattutto capacità di analisi, critica e confronto su argomenti di grande attualità. Società, storia, grandi sfide, ma anche opportunità e disagi sono i grandi temi su cui hanno lavorato, declinandoli in pagine di grande valore. Si sono guardati intorno, si sono confrontati con il mondo aziendale, istituzionale e molto di più. Una scommessa che è riuscita anche nell’anno 2025 e che ha dimostrato il valore di questa iniziativa, capace di mettere a disposizione di tanti talenti in erba che prendono penna e taccuino in mano, ma anche fotocamera e colori per realizzare rispettivamente articoli, interviste, approfondimenti, fotografie, disegni e vignette uno spazio capace di valorizzarli. Il progetto ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarsi su questioni fondamentali che influenzano la società e il nostro futuro, dall’importanza delle risorse naturali ai cambiamenti sociali, passando per l’innovazione tecnologica e la storia. I giovani partecipanti hanno così dimostrato come il loro contributo possa fare la differenza: ci hanno regalato un punto di vista fresco, capace di far riflettere, di dare una diversa e allo stesso tempo autentica interpretazione di ciò che li circonda. L’esperienza si inserisce all’interno delle attività promosse dal Gruppo Iren, in particolare attraverso Eduiren (foto), settore dedicato all’educazione. L’attenzione al coinvolgimento dei giovani e al loro ruolo di cittadini consapevoli è uno dei valori fondanti dell’azienda, che crede nella leva della formazione.