Campioni in facoltà. Sfide milanesi da 21 anni "Binomio studio e sport"

Con l’inizio del nuovo millennio, nel panorama universitario milanese si fece strada per la prima

volta l’idea di creare una sana competizione sportiva che mettesse a confronto gli studenti dei diversi atenei. Cominciò tutto nel maggio del 2000, sotto l’allora presidenza di Vincenzo Sabatini oggi presidente del Cusi Lombardia, quando venne ideato il primo “Trofeo delle Università Milanesi“, imperniato su calcio a 11 e a 5 maschile, basket e volley maschile femminile, aperto a tutti gli atenei e alle loro sedi distaccate. Era solo l’inizio di quelli che oggi prendono il nome di “Campionati Milanesi Universitari” (Cmu), una competizione d’immediato successo che da ormai 21 anni accademici-sportivi viene organizzata dal Cus Milano, l’associazione sportiva dedita da oltre 75 anni alla diffusione e al potenziamento dell’attività sportiva all’interno di tutte le Università di Milano, emanazione territoriale della Federcusi, la Federazione Italiana dello Sport Universitario. Nel corso del tempo i Cmu hanno avuto il grande merito di restare al passo con i tempi, allargandosi successivamente a calcio a 5 femminile, beach-volley, tennis, tennis tavolo, fino ad arrivare nel recente passato all’apertura (primo Cus in Italia a effettuare questo grande “salto”) agli eSports.

"Con l’edizione dell’anno accademico-sportivo 202223 i Campionati Milanesi Universitari hanno completato i 21 anni di vita – le parole del presidente del Cus Milano Alessandro Castelli –. Sono stati anni di crescita e di coinvolgimento per gli studenti universitari di tutte le nostre Università. Le squadre di ateneo, una per disciplina, si sono misurate con tenacia, passione e correttezza. Oggi possiamo ben dire che i Cmu sono un appuntamento atteso e di pungolo per tutti i nostri atenei con richieste di iscrizione anche da università non cittadine. Lo sforzo organizzativo del Team Cus Milano è ripagato emotivamente e con soddisfazione in ogni edizione dalla settimana delle finali. Un grazie di cuore a tutti, partecipanti e spettatori e ai nostri studenti-atleti che sanno alternare lo studio ad una corretta e proficua pratica sportiva".

L’obiettivo di ogni edizione dei Campionati Milanesi Universitari è quello di dare spinta al binomio “studio&sport”, cercando di aumentare sempre la proposta per tutti gli studenti universitari di Milano. Nella stagione appena conclusa, che ha visto l’Università di Milano-Bicocca vincere per la prima volta nella sua storia la Coppa delle Università, gli studenti-atleti si sono sfidati in 11 campionati diversi, per un totale di oltre 475 ore di partite disputate in numerosi impianti sportivi di Milano, ma non solo. Sono migliaia gli atleti che in ogni edizione prendono parte ai Campionati Milanesi Universitari, uno dei fiori all’occhiello nei tre quarti di secolo di vita associativa del Cus Milano. Importante è il sostegno degli atenei milanesi e di Pwc e Intesa SanPaolo che, da anni, sono partner prestigiosi delle attività sportive.