Calendario scolastico 2025-26: ecco quando suona la campanella

Anche il calendario scolastico 2025-2026, come da tradizione, prevede date importanti, feste e ponti. Vediamo quali sono le principali, partendo dalla premessa che le singole scuole possono adattare a loro particolari esigenze i calendari scolastici deliberati dalle Regioni. Tuttavia, ecco quali saranno le festività obbligatorie per l'anno scolastico 2025/2026 per tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese: si inizia il 1° novembre, per la ricorrenza di Tutti i Santi. Scuole chiuse anche lunedì 8 dicembre 2025 per l’Immacolata Concezione. Tuttavia, niente ponte per la festa di Ognissanti, che cade di sabato. Bene invece il ponte dell’Immacolata che, essendo un lunedì, offrirà agli studenti due o tre giorni di stop dalle lezioni. Istituti chiusi anche per le festività natalizie (le vacanze natalizie si terranno come di consueto tra il 22 dicembre e il 6 gennaio, con leggere variazioni a livello locale) e per il 6 aprile 2026, in occasione della Pasqua. Anche sabato 25 aprile scuole chiuse per l’Anniversario della Liberazione e il 1°maggio 2026 per la Festa del Lavoro. La campanella non suonerà neppure martedì 2 giugno, per la Festa nazionale della Repubblica. Tornando alle festività pasquali, c’è da precisare che, nel 2026, Pasqua sarà il 5 aprile. Le vacanze partiranno quasi ovunque giovedì 2 aprile e si protrarranno fino a martedì 7 aprile, con un’ulteriore estensione fino all’8 aprile per la provincia di Trento. Nessun ponte, invece, per la Festa della Liberazione, poiché il 25 aprile del 2026 coinciderà con un sabato. Sarà invece favorevole il ponte del 1° maggio, che cadrà di venerdì e anche quello del 2 giugno, Festa della Repubblica, che, posizionandosi di martedì, offrirà un’altra opportunità di pausa prolungata. Alcune regioni hanno anche previsto uno stop a febbraio nel periodo di Carnevale (Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta). Ad aprire l’anno scolastico sarà la provincia autonoma di Bolzano, con la prima campanella fissata per lunedì 8 settembre. Due giorni dopo, mercoledì 10 settembre, sarà il turno di Trento, Veneto, Valle d’Aosta e Piemonte. L’11 settembre si rientra in Friuli Venezia Giulia, mentre la Lombardia inizierà le lezioni venerdì 12 settembre. La maggior parte delle Regioni, tra cui Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Sardegna, Liguria, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Umbria e Abruzzo, torneranno a scuola lunedì 15 settembre. Chiuderanno il calendario di riapertura la Puglia e la Calabria, martedì 16 settembre. Il Ministero dell’Istruzione stabilisce che ogni anno scolastico debba prevedere almeno 200 giorni effettivi di lezione. Le Regioni che partono più tardi dovranno quindi recuperare eventuali giornate perse, riducendo le pause intermedie o posticipando la chiusura estiva.