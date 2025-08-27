Bonus libri, confermato il contributo: requisiti, modalità e tempistiche per accedervi

In Italia, fortunatamente, il diritto all’istruzione rappresenta uno dei capisaldi più significativi. E la situazione, in questi ultimi anni, ha acquisito una rilevanza ancora maggiore, tenuto conto dell’aumento esponenziale dei costi per l’acquisto di libri scolastici di testo (e non soltanto), che grava pesantemente sulle economie di molte famiglie, soprattutto quelle meno solide da un punto di vista finanziario. Il Bonus libri scolastici 2025-2026, in particolare, si configura come una risposta concreta all'aumento dei costi dell'istruzione e favorisce l'inclusione sociale, riducendo i fenomeni di dispersione scolastica. Questo contributo, sostenuto da uno stanziamento statale di circa 136 milioni di euro per l'anno in corso, viene erogato attraverso voucher, rimborsi diretti o fornitura di libri, con il coinvolgimento di Regioni e Comuni. L'iniziativa favorisce l'equità e crea le condizioni affinché le disparità economiche non si traducano in disparità formative tra gli studenti. Le modalità di erogazione prevedono un rimborso diretto alla famiglia, previa presentazione dei giustificativi di spesa, oppure voucher elettronici da spendere in librerie o negozi abilitati, oppure ancora una fornitura diretta dei libri di testo da parte dell'ente locale. In generale, il requisito principale per accedere al bonus è che il valore ISEE del nucleo familiare non superi la soglia stabilita dal bando regionale o comunale. Oltre a questo limite, le richieste richiedono l’invio di documentazione comprovante i requisiti, sempre nei tempi indicati nei vari bandi pubblicati dagli enti locali. In generale, la finestra per l'invio delle domande si apre tra maggio e ottobre, con variabilità a seconda delle amministrazioni. Ogni ente adotta limiti ISEE specifici, procedure e modalità di documentazione proprie. In diverse Regioni, la presentazione della richiesta coincide con la pubblicazione di avvisi pubblici, consultabili sui siti istituzionali. In Toscana, ad esempio, la procedura per richiedere il bando “Libri Gratis” si svolge online sul sito della Regione, ed è aperta dal 28 aprile scorso. Il limite ISEE è fissato a 15.800 euro, con contributi differenziati a seconda dell’anno scolastico frequentato, che variano da 137 a 348 euro. Le modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie dell’Emilia Romagna, invece, sono esclusivamente on line, mediante l’applicativo predisposto da ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. Le famiglie potranno presentare le istanze dal 4 settembre 2025 fino al 24 ottobre 2025 alle ore 18, accedendo all’applicativo esclusivamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale), la CIE (Carta d’identità elettronica), o CNS (Carta Nazionale dei servizi). In Umbria, infine, è previsto un limite ISEE di 15.748 euro ed il contributo erogato è riservato agli studenti di scuole medie e superiori.