Bonus Cultura: come funziona e i modi per fare domanda

È già da tempo possibile inviare le domande per il bonus cultura: i diciottenni possono richiedere il contributo di 500€ sul portale “18app” fino al 31 ottobre 2023, utilizzando lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica. Il bonus cultura 2023 è erogato sotto forma di voucher digitale di importo pari a 500€: i neo diciottenni possono generare i buoni collegandosi all’apposita piattaforma telematica 18app, che rappresenta una sorta di sito web del bonus cultura e alla quale si può accedere da qualsiasi dispositivo che risulti connesso ad internet. Il tutto senza scaricare alcuna applicazione. Come già accennato, per effettuale la registrazione ed usufruire dunque del servizio, vi è l’obbligo di identificarsi mediante SPID o CIE, autorizzando successivamente l’accesso a 18app. Chi volesse optare per l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica, avrà bisogno di installare l’app CIE ID, mentre l’autenticazione tramite SPID permette di procedere anche ricevendo un sms di conferma. Una volta generato il buono, sarà possibile spenderlo in negozi online o fisici, salvandolo in pdf o sotto forma di immagine, sia in un’unica soluzione sia effettuando più di un acquisto. Il contributo di 500 euro serve per acquistare biglietti del cinema, libri, concerti e altri prodotti legati alla sfera culturale.