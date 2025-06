“Si è conclusa anche questa edizione dei Campionati di giornalismo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che, ancora una volta ha visto l’evento finale svolgersi nella Chiesa di San Francesco. Abbiamo già ampiamente parlato, negli scorsi anni, del valore formativo dell’iniziativa con cui si avvicinano i più giovani al mondo dell’informazione e, in un certo senso al Mondo stesso, inteso come contemporaneità, presente in evoluzione“. “Scegliere la notizia, il commento, i titoli, le fotografie. Tanti aspetti per dar vita alla comunicazione stessa di un fatto, di un evento, di un’opinione. Elementi imprescindibili nelle formazione di un cronista, perchè l’informazione, libera, corretta e responsabile, è la linfa vitale di una società composta da individui consapevoli e attivi. Avvicinare i giovanissimi a questo mondo aiuta a creare le basi per crescere cittadini migliori, dotati di un senso civico che trae le proprie energie da solidi assunti etici e da una cultura della comunicazione che lascia fuori i sensazionalismi a favore dell’esposizione dei fatti. Un approccio che considera le nuove generazioni protagoniste del presente e non ‘rimandabile’ e potenziale risorsa del domani“. “Un approccio che la Fondazione ha sostenuto dando vita ad una Commissione giovani, composta da nove ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni con esperienze e sogni diversi, provenienti dai quattro angoli della provincia di Lucca, selezionati tra oltre cento candidature. Sappiamo dunque per esperienza diretta che avere giovani più informati, più capaci di maneggiare le notizie con spirito critico e sguardo avvertito, rappresenta una delle basi fondamentali per sprigionare il potenziale di questi ragazzi in una una realtà in cui essere protagonisti per costruire la miglior versione possibile di sé. Come persone, come cittadini del mondo“.