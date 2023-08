Astucci, penne e quaderni cosa non deve mancare

Tutto all'insegna del colore e della fantasia anche dentro lo zaino. Oltre ai grandi classici e ai miti intramontabili, ci sono tante novità tra le collezioni scuola di questo 2023-24. Alcune di queste possono anche essere definite “d'autore” in quanto si ispirano ai temi dell'arte, e non è mai troppo presto per far avvicinare i bambini (seppur delle elementari) a questo mondo così magico. Chi ha portato l'arte nelle zaino è art&design24, il brand di 24 ORE Cultura dedicato all’oggettistica “d’autore” ispirata ai temi dell’arte, del design, dell’architettura, della musica e della moda con la nuova capsule dedicata al famoso street artist TVBOY, composta da taccuini, quaderni, biglietti di auguri, astucci, zaini e mug, con le iconiche immagini delle sue opere più famose. Nuovi astucci, taccuini e quaderni anche per la collezione Naturalia, curata da Cristina Morozzi, che colpisce per i disegni originali e coloratissimi di Fulvia Mendini ed Elena Salmistraro. Novità interessanti per un inizio di anno scolastico davvero al top.