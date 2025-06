Arte strumento per riflettere

Stefano Collicelli Cagol*

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è lieto di aver sostenuto anche quest’anno il “Campionato

di giornalismo” organizzato da La Nazione. L’arte contemporanea è un importante strumento per riflettere sul presente: chi crea arte riflette sempre

sul proprio tempo e offre a chi ne fa esperienza una finestra privilegiata per capire l’epoca in cui vive. Quest’anno lo strumento scelto dal Centro Pecci per raggiungere tale obiettivo e’ l’accessibilita’: trovare modi diversi per avvicinare all’arte contemporanea, per comunicarla in modo facile e chiaro, ricercando degli appigli nelle nostre narrazioni che consentano

a tutti di confrontarsi con l’opera a partire dal proprio vissuto e dalle proprie esperienze. Con questo rinnovato impegno verso il presente, il Centro Pecci

ha aderito al progetto del Campionato invitando gli studenti e le studentesse a riflettere sulla società dell’informazione e sugli eventi e le tematiche che caratterizzano la nostra quotidianità, affrontando tematiche culturali, ambientali, legate alle nuove tecnologie ma anche all’attualita’ e alla memoria. Il Campionato di Giornalismo ha avuto il merito di avvicinare gli studenti al mondo della comunicazione e dell’informazione, facendo loro vivere un’esperienza di ricerca e di scrittura, incentrata sull’attualità. Questa comune spinta all’approfondimento e alla ricerca è condivisa sia dall’arte contemporanea che dal giornalismo. Mai come oggi entrambe possono essere un viatico per orientarsi nella comprensione del mondo attraverso forme, ed emozioni che sono in grado di suscitare, e diventando ambiti per lo sviluppo delle competenze dei ragazzi e delle ragazze, strumenti necessari per una loro sempre maggiore consapevolezza del mondo cheche li circonda.

*Direttore Generale Centro Pecci