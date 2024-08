Aperte le iscrizioni di Intercultura 2025-2026 per i ragazzi nati tra il 2007 e il 2010

Possono essere effettuate online dal 1° settembre prossimo, e fino al 10 novembre 2024, le iscrizioni al programma Intercultura, il concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2025-26, frequentando una scuola locale e vivendo insieme ad una famiglia selezionata sul posto. Si tratta senza dubbio di un’esperienza stimolante e dinamica, assai formativa per ogni studente messo a contatto con una realtà diversa da quella frequentata abitualmente e per questo motivo fonte di grandi apprendimenti sociali e di vita. I nuovi programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010. Il processo di iscrizione è molto semplice: la prima cosa da fare è iscriversi su intercultura.it/iscriviti. Quindi verrà organizzata una prova di idoneità online (un test a risposta multipla, per cui non occorre prepararsi). Tra metà novembre e metà dicembre, i volontari locali inviteranno il ragazzo o la ragazza a un colloquio e daranno appuntamento anche per un incontro a casa. Sarà necessario inoltre preparare il fascicolo di partecipazione online, nel quale dovranno essere indicate le destinazioni che si preferiscono ed, eventualmente, anche accompagnando il tutto con una richiesta di borsa di studio. La candidatura arriverà infine alla Commissione Nazionale Intercultura per i programmi all’estero, realtà preposta ad assegnare programmi e borse di studio in base al merito dei candidati e alle disponibilità presenti al momento, che comunicherà a ciascun candidato la propria scelta. Ricordiamo che le borse di studio Intercultura sono compatibili anche con il Programma Itaca di INPS, il bando di concorso indetto da INPS rivolto ai figli (o soggetti equiparati) dei dipendenti pubblici che sono iscritti alle scuole superiori di secondo grado.