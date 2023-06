Alma Mater Fest a Bologna e nei Campus della Romagna, 6 giorni di sport, cultura, intrattenimento!

Dal 27 settembre al 2 ottobre si svolgerà Alma Mater Fest, un grande evento organizzato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna - Cusb, a Bologna e nei Campus della Romagna, con cui l’Ateneo accoglie le sue studentesse e i suoi studenti.

L’edizione 2023 si caratterizzerà per un programma ampio e diffuso, nei tempi e nei luoghi: Università, sport, integrazione, cultura, ma anche musica e intrattenimento. Un’occasione unica per conoscersi, confrontarsi, riflettere sulle opportunità del futuro e scoprire l’Ateneo in tutte le sue sedi, proposte, eccellenze. In questi sei giorni i ragazzi potranno dedicarsi a centinaia di eventi, che vanno da quelli sportivi a quelli incentrati sui temi dell’attualità, dagli spettacoli alle vere e proprie feste e scoprire gli spazi dell’Ateneo. Il programma aggiornato dell’edizione di quest’anno sarà disponibile sul sito www.almamaterfest.it e sui profili social Unibo e Cusb.