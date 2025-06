"Ai ragazzi si chiede tanto ma le opportunità per esprimersi sono poche"

"Sostenere il Campionato di Giornalismo significa credere nei giovani e nell’informazione vera". Con queste parole, il direttore generale del Centro Chirurgico Toscano, Stefano Tenti, sintetizza lo spirito che ha spinto anche quest’anno la struttura sanitaria aretina a sposare l’iniziativa de La Nazione. Un sostegno che non è soltanto simbolico, ma che affonda le radici in una visione più ampia di responsabilità sociale e crescita condivisa. "Viviamo in una società dove ai ragazzi è chiesto tanto, ma sono offerte poche vere opportunità per esprimersi. Il Campionato di Giornalismo, invece, dà loro voce. Permette di raccontare, riflettere, confrontarsi con la realtà. È una scuola di scrittura e di cittadinanza". E non è un caso se il Centro Chirurgico Toscano, da sempre in prima linea nell’innovazione, ha deciso di esserci. La clinica privata, nata nel 2011, è oggi una delle eccellenze sanitarie toscane. "La neurochirurgia è stata una sfida importante, nata grazie all’accreditamento regionale ottenuto nel 2021. Un percorso durato anni, che ha portato ad acquisire tecnologie d’avanguardia come il robot Mazor, il neuro-navigatore e il sistema O-arm per l’imaging intraoperatorio. Ma il vero cuore pulsante dell’innovazione è la digitalizzazione. Abbiamo abolito la carta: tutto è gestito elettronicamente, dalla cartella clinica alle immagini intra-operatorie. E con l’intelligenza artificiale collaboriamo con l’Università di Siena per il riconoscimento precoce di infezioni post-operatorie. È un modello unico in Italia. Ed è anche per questo che il legame con La Nazione e il Campionato di Giornalismo si fa ancora più forte. I ragazzi hanno bisogno di strumenti per distinguere il vero dal falso. Scrivere un articolo, cercare una fonte, verificare una notizia: è un esercizio di libertà e rigore. E chi, come noi, lavora per la salute delle persone non può che sostenere chi lavora per la salute dell’informazione".

*Direttore generale

Centro Chirurgico Toscano