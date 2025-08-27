AI a scuola: un divario culturale che l'istruzione italiana ancora fatica a colmare

È il 2025 e l’intelligenza artificiale è ormai una compagna di scrivania: scrive email, crea presentazioni, organizza l’agenda e, a volte, prova persino a fare la creativa. Ma entrando nelle scuole italiane, il contrasto è netto: la tecnologia bussa, ma le porte restano socchiuse. Un’indagine di GoStudent rivela un forte ritardo nel sistema educativo nell’uso dell’IA. Il dato più preoccupante riguarda i docenti: il 66% non ha formazione sull’IA, che nelle scuole pubbliche sale al 76%. La Lombardia è la regione più avanti, ma con riserve: solo il 24% degli insegnanti è formato sull’IA e solo uno su quattro si sente sicuro nel suo uso. Il 48% degli studenti lombardi ha accesso a strumenti digitali adeguati, il dato più alto d’Italia, ma ancora sotto il 50%. La diffidenza delle famiglie pesa: solo il 22% dei genitori è favorevole all’uso dell’IA a scuola, temendo la perdita del rapporto umano. Anche i bambini, pur nativi digitali, mostrano criticità: in Lombardia, il 23% usa strumenti IA, ma solo il 78% sa riconoscere fonti affidabili. Serve quindi un’educazione digitale strutturata. Nel resto d’Italia la situazione è più grave: in Campania e Lazio solo un quinto degli studenti ha accesso a tecnologie adeguate e la formazione degli insegnanti sull’IA è al 6% e 18%. L’Emilia-Romagna, pur considerata avanzata, registra solo il 7% di studenti con strumenti e quasi nessun docente formato. Il problema è più culturale che tecnologico: non basta introdurre strumenti, bisogna usarli in modo consapevole e integrato. La Lombardia dimostra che il cambiamento è possibile, ma serve un’azione collettiva per formare docenti, coinvolgere famiglie e studenti. Solo così l’IA potrà diventare un’opportunità concreta per la scuola italiana. Un piano nazionale di formazione sull’IA potrebbe colmare il divario e ridurre le disuguaglianze territoriali. Le scuole devono diventare laboratori di innovazione, non solo luoghi di trasmissione di saperi. Serve una collaborazione tra istituzioni, aziende tecnologiche e comunità educative. Investire oggi in competenze digitali significa garantire competitività e inclusione domani. L’IA, se guidata da valori etici ed educativi, può diventare un alleato prezioso per la crescita degli studenti. Non si tratta di sostituire il docente, ma di potenziarne il ruolo con nuovi strumenti. L’innovazione deve camminare accanto all’umanità, non contro di essa. Solo così la scuola italiana potrà affrontare il futuro senza paura.