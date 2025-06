"Acquisire conoscenze e guardare il mondo con uno sguardo critico"

Anche quest’anno Chimet rinnova con convinzione il proprio sostegno al Campionato di Giornalismo promosso da La Nazione, confermando un legame ormai storico con un’iniziativa che unisce informazione, formazione e cittadinanza attiva. A raccon tare le motivazioni dietro questa scelta è Luca Benvenuti, amministratore delegato dell’azienda aretina leader nel recupero e nell’affinazione dei metalli preziosi. "Educare le giovani generazioni a informarsi, ad approfondire i temi di attualità, ad acquisire nuove conoscenze e a guardare il mondo con uno sguardo critico: è questo il motore che ci spinge a essere partner di un progetto così significativo", spiega Benvenuti. "Il giornale non è solo uno strumento di lettura: è una palestra di pensiero, un mezzo per allenare la mente e lo spirito critico. Vedere gli studenti mettersi in gioco, trasformarsi in veri cronisti, è il segno che questa scommessa ha valore. Per Chimet, da sempre attenta al territorio e alle sue eccellenze, il Campionato rappresenta molto più di una semplice sponsorizzazione: è l’espressione concreta di un impegno culturale e sociale. Da anni portiamo avanti Chimet ConTe, un programma che sostiene progetti ad alto valore sociale, dal supporto alle famiglie in difficoltà a quello per il mondo della scuola. Il giornalismo dei ragazzi rientra a pieno titolo tra queste esperienze virtuose. Centrale, anche in questa edizione, è il tema della sostenibilità. "La nostra attività si basa sull’economia circolare: recuperiamo e affiniamo metalli preziosi da scarti industriali per reintrodurli nel ciclo produttivo. È un processo industriale ad alta tecnologia che ha un impatto sulla tutela dell’ambiente. Ci piacerebbe che le classi approfondisseroi il valore di questo modello. Perché l’economia circolare è il futuro, e sono proprio loro i protagonisti del cambiamento. Una sfida educativa che parla di informazione, ambiente e impegno civico. E Chimet, ancora una volta, c’è".

*Amministratore delegato Chimet