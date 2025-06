"Abbiamo chiesto alle classi di riflettere su argomenti vicini alla loro quotidianità"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

"Il nostro impegno nasce da una convinzione profonda: crediamo che sostenere il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani sia fondamentale per far crescere cittadini consapevoli e costruire comunità più coese". A dirlo Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente della Fondazione CR Firenze, da tempo partner di Cronisti in classe de La Nazione.

Quali sono i motivi del vostro impegno?

"Il Campionato di giornalismo non è solo una gara: è un’opportunità per i ragazzi di allenarsi a leggere il mondo, di porsi domande, di confrontarsi con temi della contemporaneità e di imparare a raccontarli. Dal 2022 siamo partner entusiasti di questa iniziativa perché combina due dimensioni per noi centrali: la formazione delle giovani generazioni e il rafforzamento del tessuto sociale. Investire nei giovani significa investire nel futuro della città e del territorio".

Come avete definito le tracce del 2025?

"Abbiamo scelto temi che toccano da vicino la vita dei ragazzi. Volevamo stimolare una riflessione su questioni attuali, dove le loro voci potessero portare un contributo originale. La fast fashion, per esempio, è un fenomeno di consumo che impatta sulla sostenibilità e chiede a tutti – anche ai giovanissimi – di ripensare le proprie abitudini. Il benessere mentale, poi, è un tema urgente: viviamo in un’epoca in cui le aspettative sociali e le relazioni virtuali spesso generano stress, e aprire uno spazio di confronto su questi aspetti ci è sembrato necessario. Il nostro obiettivo era offrire spunti vicini alla loro esperienza, capaci di accendere curiosità e consapevolezza".

Quale il giudizio sugli articoli elaborati?

"Siamo rimasti colpiti dalla profondità delle riflessioni e dalla freschezza delle prospettive. I ragazzi hanno saputo interpretare le tracce con sensibilità, mostrando di avere uno sguardo lucido sul presente. Hanno raccontato le sfide, ma anche le possibilità di cambiamento. Ci hanno restituito una fotografia di una generazione attenta, informata, e pronta a mettersi in gioco. È stato bello vedere come il lavoro di squadra, tra studenti e insegnanti, abbia prodotto elaborati di grande qualità, capaci di emozionare e far riflettere".

Quali altri progetti sostenete o portate avanti per i giovani?

"Il sostegno ai giovani è uno dei pilastri della missione della Fondazione. Uno dei progetti più importanti è la scuola di programmazione 42 Firenze, gratuita, senza professori, che abbiamo aperto nel nostro Innovation Center. Con un approccio innovativo e rivoluzionario prepara i ragazzi al mondo del lavoro: i giovani che riescono ad accedere trovano un lavoro prima ancora di finire il percorso. Altro progetto importante è #TuttoMeritoMio, un accompagnamento negli studi, sia economico che di crescita individuale, che mettiamo a disposizione di studenti meritevoli provenienti da famiglie a basso reddito".