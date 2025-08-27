A scomparti, in stoffa o silicone: e tu quale scegli?

Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
Scuola

Necessità / Nello zaino di ogni studente non può mancare l'astuccio

Il design dell'astuccio riflette sempre la personalità di chi lo possiede

Se c’è un oggetto che non può proprio mancare nello zaino di ogni studente, quello è sicuramente l’astuccio. Un accessorio pratico e funzionale che contiene penne, matite, gomme, evidenziatori e tanti piccoli oggetti necessari durante tutte le lezioni. Compatto e accattivante, il suo design riflette sempre la personalità di chi lo possiede. I più piccoli lo preferiscono colorato e con fantasie, più sobrio e dalle tonalità tenui per i più grandi. Per questi ultimi sono pensati i classici “astucci pochette”, leggeri e non particolarmente capienti, ma ideali per inserire lo stretto necessario. Molto amate le marche Eastpak e Vans per i ragazzi, mentre per le ragazze Camomilla offre ogni anno design accattivanti. Alle medie e alle superiori spopolano gli astucci cilindrici, in stoffa e in silicone, anche in tinte forti che spiccano subito all’occhio. Impossibile non amare quelli della Monocromo, resistenti e capienti, moderni e capaci di accontentare anche i più attenti al design. Ma i più simpatici restano sempre quelli a scomparti, i prediletti dai bimbi di asili ed elementari. Qualunque sia il personaggio preferito del piccolo alunno, c’è un astuccio che fa per lui: dalle principesse Disney per le ragazzine innamorate dei cartoni animati, ai colori dei club calcistici per cui si tifa, per i maschietti amanti del calcio e del proprio idolo in campo. Insomma anche qui l'unico limite è la fantasia.

