A scomparti, in stoffa o silicone: e tu quale scegli?

Se c’è un oggetto che non può proprio mancare nello zaino di ogni studente, quello è sicuramente l’astuccio. Un accessorio pratico e funzionale che contiene penne, matite, gomme, evidenziatori e tanti piccoli oggetti necessari durante tutte le lezioni. Compatto e accattivante, il suo design riflette sempre la personalità di chi lo possiede. I più piccoli lo preferiscono colorato e con fantasie, più sobrio e dalle tonalità tenui per i più grandi. Per questi ultimi sono pensati i classici “astucci pochette”, leggeri e non particolarmente capienti, ma ideali per inserire lo stretto necessario. Molto amate le marche Eastpak e Vans per i ragazzi, mentre per le ragazze Camomilla offre ogni anno design accattivanti. Alle medie e alle superiori spopolano gli astucci cilindrici, in stoffa e in silicone, anche in tinte forti che spiccano subito all’occhio. Impossibile non amare quelli della Monocromo, resistenti e capienti, moderni e capaci di accontentare anche i più attenti al design. Ma i più simpatici restano sempre quelli a scomparti, i prediletti dai bimbi di asili ed elementari. Qualunque sia il personaggio preferito del piccolo alunno, c’è un astuccio che fa per lui: dalle principesse Disney per le ragazzine innamorate dei cartoni animati, ai colori dei club calcistici per cui si tifa, per i maschietti amanti del calcio e del proprio idolo in campo. Insomma anche qui l'unico limite è la fantasia.