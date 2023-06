A lezione come in famiglia "Non siamo solo numeri"

Una realtà "fresca in grado di capire i cambiamenti del mondo e stare al passo, dove siamo stimolati a imparare, crescere ed essere curiosi". Questa l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nelle parole di Elia Stacchini, uno degli studenti di un Ateneo che sta consolidando una crescita senza precedenti: negli ultimi anni gli iscritti sono quadruplicati e i percorsi formativi si sono moltiplicati, spinti dall’entusiasmo e dalle competenze di staff di livello, accademici di spessore e professionisti molto preparati.

Come dargli torto, dunque. Di recente qui sono saliti in cattedra storici e maestri della divulgazione come Alessandro Barbero e youtuber come Luis Sal, insieme a ricercatori di respiro internazionale e figure di interesse non solo accademico. Cerimonie, workshop, lezioni e conferenze hanno coinvolto gli iscritti con esperienze a portata di mano e misura di studente, caratteristica principale di un’istituzione accademica riconosciuta a livello europeo, e anche oltre. Un realtà ‘giovane’, quella di San Marino, soprattutto nello spirito e nell’ambito dei corsi di laurea offerti, che rappresentano le aree più movimentate e ricche di fermento. Da Design, Sara Manfredotti afferma di aver "scelto di studiare qui perché mi sono sempre piaciuti l’arte, le forme e le linee sinuose", trovando un ambiente che combina competenze e visioni, etica e responsabilità civile. Spostando lo sguardo sui percorsi in Ingegneria Civile, Chiara Nascioli sottolinea la partnership che le ha permesso di elaborare una tesi da 110 e lode trascorrendo 4 mesi negli Stati Uniti, nei laboratori della San Diego State University. Pollice alzato anche da parte degli iscritti a Costruzioni e Gestione del Territorio, un percorso professionalizzante per i geometri. "Una realtà ben strutturata – racconta Lorenzo Lambiase –. I docenti sono professionisti affermati e a lezione trattano spesso temi di forte attualità". Da Ingegneria Gestionale la studentessa Alice Ioni garantisce che "qui non sei solo un numero di matricola, ma una persona ascoltata in ogni curiosità e bisogno", mentre da Comunicazione e Digital Media, Davide Colonna conferma le potenzialità di un programma formativo nel quale "impariamo le strategie che possono migliorare il nostro futuro e aiutarci a trovare un lavoro". L’offerta formativa include inoltre master, alta formazione, dottorati e non solo. Maggiori informazioni su www.unirsm.sm

Mariateresa Mastromarino