Al via il terzo incontro residenziale del progetto "Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)" della Scuola Sant’Anna: tre giorni di orientamento a Pisa per studentesse e studenti da tutta Italia, per favorire una scelta universitaria più consapevole

La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa aiuta a scegliere il futuro universitario di 140 tra ragazze e ragazzi di tutta Italia, che stanno per iniziare il quinto anno delle scuole medie superiori e che sono stati selezionati per partecipare al terzo e ultimo incontro residenziale del progetto di orientamento “Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)”, in programma da martedì 3 a giovedì 5 settembre. Questo programma di orientamento, unico nel suo genere, è rivolto a studentesse e studenti con ottimi risultati scolastici, provenienti da contesti socio-economici fragili, con l’obiettivo di favorire una scelta universitaria più consapevole e inclusiva.

Una delle precedenti edizioni

Occasione per costruire il futuro. L’incontro residenziale di Pisa rappresenta una delle ultime tappe di un percorso che ha visto i partecipanti impegnati in un intenso programma di orientamento e crescita personale. Il progetto di orientamento Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)” vuole fornire ai giovani gli strumenti necessari per fare una scelta universitaria informata, promuovendo il diritto allo studio come strumento di mobilità sociale e di realizzazione personale.

Percorso sostenuto da fondi PNRR e da Fondazioni filantropiche. Il progetto “Me.Mo. (Merito e Mobilità Sociale)” ha beneficiato del sostegno finanziario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), della Fondazione Il Talento all’Opera e della Fondazione Bernardo Villa Gicaber, enti che condividono l’impegno per l'inclusione sociale e l'accesso equo all'istruzione superiore. Il loro sostegno ha reso possibile un accompagnamento mirato degli studenti per tutto l’anno scolastico, con incontri territoriali e attività di tutoraggio, culminando nell’esperienza residenziale a Pisa.

Evento di spicco per la formazione e l'inclusione universitaria. Nel corso delle tre giornate di questo incontro residenziale, i partecipanti hanno l'opportunità di fare la conoscenza con l'ambiente universitario della Scuola Superiore Sant’Anna, interagendo con docenti, ricercatrici e ricercatori, tutor e figure di spicco del mondo accademico e professionale. Tra gli ospiti d’onore, spiccano Marcella Gargano, direttore generale delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell’Università e della Ricerca, e Michele Stangarone, presidente emerito del Nuovo Pignone. Con Marcella Gargano e con Michele Sgangarone le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi su temi cruciali come la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, offrendo ai giovani partecipanti una panoramica approfondita sulle sfide e le opportunità che li attendono. L'intervento di Michele Sgangarone è previsto per martedì 3 settembre alle 15.15, subito dopo il saluto introduttivo della rettrice Sabina Nuti, e quello di Marcella Gargano mercoledì 4 settembre alle 11.20.

Nel corso delle tre giornate, i partecipanti incontrano anche Paolo Rametta (martedì 3 settembre alle 18.20), ex allievo della Scuola Superiore Sant'Anna, e partecipano a laboratori e momenti di interscambio con ricercatrici, ricercatori, docenti, che offrono loro una preziosa opportunità di confronto e ispirazione. In programma anche la visita all’Osservatorio Gravitazionale Europeo Ego-Virgo di Cascina (Pisa) nel pomeriggio di mercoledì 4 settembre, per un contatto con il mondo della ricerca. Il programma della mattinata di giovedì 5 settembre comprende un incontro con allieve e allievi della Scuola Superiore Sant'Anna, per presentare il concorso di ammissione, e con i rappresentanti del consorzio CISIA, per conoscere il test TOLC, valido come preselezione per il concorso di ammissione. Il saluto del delegato al Merito e alla Mobilità Sociale Nicola Vitiello conclude questa terza edizione del corso di orientamento residenziale.