Villa Erbosa, un centro di eccellenza. La scoliosi e tutte le sfide del futuro: "La prevenzione è fondamentale"

"La scoliosi è una condizione che arriva spesso senza preavviso, trasformandosi in un’inattesa compagna di viaggio per molti giovani e le loro famiglie. Non è una malattia da temere, ma una sfida da affrontare con pazienza, determinazione e il giusto supporto". Il dottor Stefano Giacomini è responsabile di una delle cinque Unità operative di Chirurgia vertebrale di Villa Erbosa a Bologna, un polo sanitario facente parte del Gruppo San Donato.

Dottore, ogni giorno sentiamo parlare della scoliosi. Una deformità strutturale della spina dorsale che preoccupa non solo gli anziani, ma anche i giovani. Lei e il suo team come trattate questa patologia?

"Nel 90% dei casi la scoliosi viene trattata in modo conservativo, ad esempio con l’utilizzo di busti e con ginnastica specifica. Nei casi più critici si ricorre invece alla chirurgia, eseguita da chirurghi vertebrali specializzati: in Italia siamo poco più di una cinquantina a operare scoliosi di questo tipo, trattandosi di una branca piuttosto di nicchia. L’appropriatezza delle indicazioni chirurgiche è sempre rigorosa, documentata e ampiamente discussa con il paziente e, nel caso di minori, anche con la famiglia, così da giungere a un consenso informato pienamente consapevole. Nel trattamento conservativo con busti ortopedici, la componente psicologica ha un impatto molto importante, spesso poco considerato. Serve infatti creare empatia con il giovane paziente per evitare che prevalga lo sconforto. Il paziente è biologicamente sano ma con una deformità evolutiva che comporta un’alterazione estetica piu’ o meno evidente a seconda della gravità delle curve scoliotiche e la necessità di un trattamento coercitivo in busto piuttosto lungo (3/5 anni). L’obiettivo principale è evitare un peggioramento e l’eventuale comparsa, nei casi piu’ gravi, di problemi cardio respiratori e muscolo-scheletrici, senza purtroppo troppe illusioni su un’eventuale miglioramento, riservato a una minima percentuale di casi".

Lei è ideatore del “Protocollo valutazione scoliosi in ambulatorio pediatrico”, dal 2018 con patrocinio GIS (Gruppo Italiano Scoliosi). Di cosa tratta?

"Ho ideato un protocollo che affronta il tema della prevenzione, pensato appositamente per i pediatri, per aiutarli a decidere se sia necessario richiedere una radiografia per i giovani pazienti e, in tal caso, indirizzarli poi verso uno specialista. Il protocollo è stato accolto favorevolmente dai pediatri, apprezzando il contributo da parte dello specialista. Il mio obiettivo è anche migliorare il trattamento dei pazienti più giovani, dal punto di vista tecnologico, introducendo, con una recente startup dei sistemi pneumatici che rinnovino le vecchie metodologie, svecchiando il busto tradizionale, con soluzioni più efficaci e consentendo anche una sensibile diminuzione del tempo di utilizzo quotidiano".

Quanto conta lavorare in un ospedale come Villa Erbosa, parte del Gruppo San Donato, rinomato in tutta Italia?

"Professionalmente sono cresciuto all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e ho avuto l’onore di lavorare con il professor Campanacci prima, e poi con il professor Parisini per 16 anni. Un riferimento internazionale. Il Gruppo San Donato, il più importante gruppo ospedaliero italiano con 18 ospedali convenzionati, è un punto di riferimento e una garanzia di qualità. All’interno di Villa Erbosa vorrei espandere ulteriormente la nostra attività con l’obiettivo di mettere a confronto tutti i chirurghi vertebrali. A Villa Erbosa, ogni mese, operano circa cinquanta neurochirurghi e ortopedici: un’attività senza precedenti che consente a scuole di pensiero diverse di collaborare sempre più strettamente. Per questo sono necessari momenti di confronto tra specialisti e attività formative rivolte a professionisti sanitari, come gli infermieri, così da garantire un coordinamento efficace, colmare eventuali gap e migliorare la comunicazione a tutti i livelli".

Come valuta l’importanza della rieducazione posturale?

"La rieducazione posturale è una disciplina molto seria, anche se, negli ultimi anni sembra diventata una mania. Si tratta di una vera e propria “scuola guida” per il corpo che parte dalla respirazione e dal controllo del diaframma. È utile soprattutto per persone allenate, come atleti e ballerini ma non è indicata per tutti: un bambino di 10 anni o una persona di 70 anni, non sportiva, che soffre di mal di schiena difficilmente possono trarne beneficio. Migliorare la postura non significa correggere la scoliosi. La deformità vertebrale persiste, perché non si tratta semplicemente di una postura alterata. La rieducazione posturale è quindi adatta a chi ha una colonna vertebrale strutturalmente normale ma ne fa un uso scorretto".

Tra sanità pubblica e privata i cittadini si trovano spesso a dover scegliere, anche in base a fattori economici. Quale può essere il ruolo strategico del privato convenzionato nel garantire accesso e qualità delle cure?

"Ho lavorato a lungo nella sanità pubblica e da molti anni opero nel settore privato convenzionato. Molti pazienti, che provengono da tutta Italia, tuttavia, non conoscono a fondo questa realtà. Ogni anno eseguo circa 300 interventi di chirurgia vertebrale e, quando propongo un’operazione con tempi di attesa solo di un mese o due presso Villa Erbosa, la maggior parte dei pazienti resta sorpresa. Questo perché sono spesso abituati alle lunghe liste di attesa nel pubblico o ai costi elevati del privato. Esiste invece una soluzione intermedia, quella del privato convenzionato che garantisce prestazioni con tempistiche contenute in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Senza queste strutture, come Villa Erbosa, il Servizio Sanitario Nazionale rischierebbe un ulteriore sovraccarico".