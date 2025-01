La siringa senza ago diventa realtà. Le iniezioni si fanno con il laser

Roma, 31 gennaio 2025 - Una siringa senza ago, il sogno di ogni bambino è diventato realtà. La novità è stata presentata da una startup olandese FlowBeams, e per questo premiata al Ces di Las Vegas 2025, organizzato da Cta.

Ma come funziona? Il capo del reparto tecnologico della FlowBeams, Jelle Schoppink, ha spiegato: "Usiamo una tecnologia basata sul laser che genera un piccolo getto e inietta il liquido sotto la pelle".

Una siringa al laser senza ago

Nello specifico il laser riscalda localmente il liquido, crea una microbolla che si espande rapidamente. La bolla spinge un sottile getto ad altissima velocità attraverso la pelle, consentendo un rapido assorbimento da parte dell'organismo.

Però non viene fatta una sola iniezione ma il dosaggio viene diviso in tante piccole 'punture', anche se non si possono più chiamare così, ripetute per una somministrazione più precisa e un controllo del volume totale.