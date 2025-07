Leucemia linfatica cronica: "Ecco il farmaco innovativo che allunga la terapia"

Ferrara, 14 luglio 2025 – Meno accessi in day hospital per le cure e una terapia più personalizzata. Eccole qui le potenzialità di Pirtobrutinib, il nuovo farmaco per curare la leucemia linfatica cronica nei pazienti in ricaduta. Da qualche tempo a disposizione delle Ematologie italiane, Pirtobrutinib si propone come la terapia di salvataggio per quei "pazienti che hanno sviluppato una resistenza ai trattamenti cosiddetti di prima e seconda linea", spiega Antonio Cuneo, direttore dell’Unità operativa di Ematologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.

Professore, partiamo dall’inizio: qual è lo scenario?

"La leucemia linfatica cronica è una patologia in cui i linfociti crescono in numero eccessivo nel sangue, nel midollo osseo e nei tessuti linfatici, il cui volume aumenta. Questo tumore del sangue può rimanere stabile per anni senza necessità di terapia e ogni anno in Emilia-Romagna si registrano circa 200 nuovi casi per i quali si procede con la strategia di vigile attesa, con meticolosi monitoraggi".

E per chi inizia a sviluppare sintomi significativi?

"Si avvia una terapia con farmaci biologici che colpiscono proteine che favoriscono la leucemia: BTK o BCL2. Ci sono, infatti, due strategie terapeutiche alternative: la prima continuativa per via orale con gli inibitori di BTK, la seconda della durata di un un anno con un inibitore di BCL2 che, però, richiede l’infusione endovenosa di un anticorpo monoclonale. Queste terapie possono essere utilizzate in sequenza, vale a dire prima una e poi l’altra. In alcuni pazienti, però, dopo diversi anni, i farmaci possono perdere di efficacia: siamo di fronte al problema dei pazienti “doppio refrattari”. In tutto, tra prima e seconda linea, la terapia arriva a coprire in media 10-15 anni di vita, poi però si arrivava a un punto fermo".

Cosa fa Pirtobrutinib? "E’ un inibitore BTK che agisce con un meccanismo diverso. Con questo farmaco, esaurite le prime due linee terapiche, si può tenere sotto controllo la malattia in media per 20 mesi. Già da due anni questo farmaco è a disposizione delle Ematologie italiane ed è stato usato su molti pazienti che non avevano alternative valide. Un uso nominale, attivato da tanti ematologi, gratuito per il paziente e per l’ospedale. E si tratta di un farmaco che ha un’altra caratteristica".

Quale?

"Si tratta di un farmaco monodose orale da assumere in via continuativa. Lo studio registrativo ci dice che si può somministrare anche in seconda linea, una volta persa l’efficacia degli altri inibitori BTK, personalizzando così la terapia. In questo modo, rispetto alla prima linea, il paziente cambia ’solo’ il tipo di compressa, con minore ospedalizzazione".