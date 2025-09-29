Fibre a volontà: 16 modi semplici per mangiarne di più (senza fatica) e sentirsi meglio

La fibra alimentare è un vero alleato per il benessere di tutti i giorni. Si trova negli alimenti vegetali, come frutta, verdura, legumi e cereali integrali, e rappresenta la parte che il nostro corpo non riesce a digerire. Nonostante questo, ha effetti concreti: aiuta l’intestino a funzionare bene, favorisce il controllo del peso, abbassa il colesterolo e stabilizza la glicemia.

Il problema? La maggior parte di noi ne assume meno della metà dei 25-30 grammi consigliati ogni giorno. Ma la buona notizia è che aumentare l’apporto non richiede rivoluzioni, perché bastano poche scelte intelligenti per sentirsi meglio, più sazi e pieni di energia. Ecco 16 modi facili per aggiungere fibra alla propria giornata (e senza fatica).

Iniziare la giornata con cereali integrali

Meglio darsi il buongiorno con fiocchi d’avena, muesli o cereali integrali invece dei raffinati. La fibra solubile dell’avena aiuta a stabilizzare lo zucchero nel sangue e a sentirsi sazi più a lungo.

Verdure per prime, carboidrati dopo

Mangiare le verdure all’inizio del pasto può aiutare a tenere sotto controllo zucchero e insulina nel sangue. Uno studio pubblicato su Nutrients ha mostrato che questa scelta riduce la risposta glicemica, indipendentemente da quanto velocemente si mangi.

Sostituire il pane bianco con quello integrale

Il pane integrale è più ricco di fibre, vitamine del gruppo B e minerali rispetto a quello bianco. Sceglierlo ogni giorno può facilmente aggiungere 2-3 grammi di fibra alla propria dieta.

Mangiare i popcorn

II popcorn, come riporta Food Data Central, è un cereale integrale che contiene circa 4 grammi di fibra ogni 28 grammi, rivelandosi quindi molto utile.

Per avere uno snack leggero e povero di calorie, meglio preparare i popcorn senza olio né burro, usando un sacchetto di carta nel microonde o una macchina ad aria.

Fare merenda con la frutta

Sul sito di Mayo Clinic si può leggere che una piccola pera contiene circa 5 grammi di fibra, una tazza di lamponi 8, e che le mele sono un’altra frutta particolarmente ricca di fibre. La fibra della frutta aiuta a sentirsi pieni, soprattutto se abbinata a grassi o proteine, come burro di frutta secca o formaggio.

Evitare di togliere la buccia a frutta e verdura (quando possibile)

Consumare la buccia di frutta e verdura può portare molti benefici, perché spesso contiene nutrienti e composti bioattivi assenti nella polpa. Tra le più consigliate ci sono mele, carote, zucchine, patate dolci e cetrioli.

Scegliere gli snack giusti

Mandorle, noci, semi di zucca, frutta secca e popcorn senza burro sono spuntini semplici da portare ovunque e aiutano ad aumentare l’apporto di fibra senza rinunciare al gusto.

Mangiare semi di chia

Piccoli ma potenti, i semi di chia sono ricchi di omega-3, proteine, vitamine e minerali. Contengono anche molta fibra (circa 30-34 grammi ogni 100 grammi, in gran parte insolubile) che favorisce la regolarità intestinale.

Semi di chia (Provengono da un arbusto fiorito della stessa famiglia della menta)

Aggiungere legumi ai pasti

Lenticchie, ceci, fagioli e piselli sono eccellenti fonti di fibra e proteine vegetali. Mezza tazza di legumi cotti contiene circa 6-7 grammi di fibra, contribuendo significativamente al fabbisogno giornaliero.

Usare farine ad alto contenuto di fibra

Su Healthline si può leggere che si può facilmente sostituire la farina bianca con quella integrale per dolci, che conserva più di 5 volte la fibra della farina bianca.

È bene sapere che esistono anche farine alternative che ne contengono persino di più, ad esempio la farina di mandorle, la farina di ceci e la farina di grano saraceno.

Mandorle

Integrare frutta secca ai piatti principali

In un articolo di Humanitas Mater Domini è riportato che frutta secca come mandorle, nocciole e uvetta possono arricchire insalate, porridge o yogurt, aggiungendo fibra e croccantezza.

Per sfruttarne al meglio le proprietà, è consigliabile consumare circa 30 grammi al giorno. Bisogna però ricordarsi che è un alimento calorico, e che quindi è meglio non esagerare.

Mangiare frutti di bosco

Lamponi e more sono piccoli concentrati di fibra, con circa 8 grammi per tazza, mentre fragole e mirtilli ne offrono rispettivamente 3 e 4 grammi. Freschi o surgelati, i frutti di bosco mantengono gli stessi benefici, rendendo facile arricchire la dieta in ogni stagione.

Aggiungere fibre nei frullati

Contrariamente a quanto si crede, frullare la frutta non diminuisce la presenza di fibra nell’organismo; anzi, la rende più facile da assimilare. Per aumentare ulteriormente il contenuto di fibra dei frullati, si possono aggiungere ingredienti come avena, semi di chia, semi di lino, quinoa o fiocchi d’avena.

Frutta

Sperimentare con le verdure a foglia

Le verdure a foglia come spinaci, cavolo riccio (kale), bietole e rucola offrono molta fibra e vitamine, ma poche calorie. Per fare un esempio, 100 grammi di spinaci crudi contengono circa 0,7 grammi di fibra, mentre la stessa quantità di cavolo riccio ne apporta circa 1,6 grammi.

Leggere le etichette per scegliere i cibi giusti

Alcuni alimenti comuni, come yogurt, barrette di cereali, cereali per la colazione e zuppe, possono essere arricchiti con fibre funzionali. Queste fibre, estratte da fonti naturali, vengono aggiunte agli alimenti proprio per aumentarne il contenuto. Sulle etichette, i nomi più comuni da cercare sono inulina e polidestrosio.

Essere costanti

Aumentare troppo in fretta la fibra può provocare gonfiore o gas. Per questo motivo, consigliamo di inserirla gradualmente nella dieta e assicurarsi di bere abbastanza acqua: la fibra dà il meglio dei suoi benefici quando il corpo è ben idratato.