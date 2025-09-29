Depressione stagionale: che cos’è, come riconoscerla e quali sono i rimedi “dolci”

Autunno spesso è sinonimo di malinconia. Quando le giornate si accorciano e la luce diminuisce, sono tantissime le persone che percepiscono un calo di energia insieme a un vago senso di tristezza.

Indagare le nostre emozioni è importante. A volte un periodo di stress oppure una crisi di tristezza possono raccontare un bisogno di cambiamento, cose di cui siamo stanchi e che non sempre si ha il coraggio di ammettere. Per questo, diventa strategico imparare a fermarsi e chiedere alla nostra tristezza dove ci vuole portare. Dietro, potrebbero nascondersi le lacrime per un lutto antico, magari proprio in questo periodo anche se a distanza di anni, oppure l’insoddisfazione verso un lavoro che si adegua più alle nostre necessità, o un sogno troppo a lungo rimandato.

Le persone sensibili sono più esposti a depressione e ansia

Ma la depressione stagionale per molti è anche una questione legata alla diminuzione delle ore di luce e correlata all’arrivo del freddo. Con l’arrivo della stagione fredda lo stile di vita, necessariamente, si modifica rispetto alle lunghe serate all’aperto del periodo estivo. Per chi ne soffre, la depressione stagionale è un disturbo dell’umore che tende a ripresentarsi nei mesi autunnali e invernali, per poi regredire con la primavera. Non sempre viene diagnosticata, perché i sintomi possono essere più o meno intensi, ma riconoscerla aiuta a capire che non si tratta soltanto di un malumore passeggero.

Sad: che cos’è e come riconoscerlo

Il disturbo affettivo stagionale, conosciuto con l’acronimo SAD (Seasonal Affective Disorder), è una forma di depressione che segue un andamento ricorrente: insorge in autunno o in inverno e regredisce con l’arrivo della primavera. Le linee guida del DSM-5 lo includono come “specificatore stagionale”, ovvero non è classificato come un disturbo a sé, bensì correlato a episodi depressivi maggiori o, più raramente, bipolari.

Chi soffre di disturbo affettivo stagionale può manifestare sintomi tipici della depressione, come tristezza persistente, perdita di interesse, calo di energia, sonno alterato, aumento dell’appetito e difficoltà di concentrazione. A differenza di un semplice malumore legato al cambio di stagione, questi segnali si ripresentano ogni anno nello stesso periodo e possono compromettere in modo significativo la qualità della vita.

Esiste anche una forma attenuata, definita subsyndromal SAD, caratterizzata da sintomi più lievi ma ricorrenti. Spesso la sintomatologia non porta a una diagnosi clinica, per questo la depressione stagionale rimane in parte sottostimata: non sempre viene riconosciuta o trattata, ma prestare attenzione alla ciclicità dei sintomi è un passo utile per prendersi cura di sé e adottare strategie mirate.

Perché succede e il ruolo della luce

Le cause non sono ancora del tutto chiarite, ma la scienza concorda sul ruolo centrale della luce naturale. Con l’accorciarsi delle giornate si alterano i ritmi circadiani, aumenta la produzione di melatonina e può diminuire la disponibilità di serotonina, sostanza legata al benessere emotivo.

Anche la vitamina D, che l’organismo produce grazie all’esposizione solare, tende a calare nei mesi freddi e può influire sull’umore. Esporsi all’aperto nelle ore di luce resta dunque il primo rimedio naturale. Oltre a passeggiare o fare movimento, lasciare parti di pelle scoperte, come il viso e le mani, aiuta a stimolare la sintesi di vitamina D.

Passeggiate e attività all’aperto

Camminare in natura, anche solo mezz’ora al giorno, è una delle strategie più semplici ed efficaci per contrastare la depressione stagionale. L’attività fisica stimola la produzione di endorfine, regola il sonno e, se svolta al mattino, favorisce la sincronizzazione del ritmo biologico con la luce.

Anche nelle giornate nuvolose la luminosità esterna è superiore a quella degli ambienti chiusi: un buon motivo per fare del movimento all’aria aperta un’abitudine quotidiana.

Rimedi naturali e tisane stagionali

Le tradizioni erboristiche offrono alcuni rimedi dolci che possono sostenere l’umore. Le tisane a base di erbe rilassanti come melissa, tiglio o camomilla aiutano a migliorare la qualità del sonno, spesso compromessa nei mesi invernali.

La rodiola e l’iperico sono state studiate per il loro potenziale effetto positivo sull’umore, anche se vanno utilizzate con cautela e sempre sotto consiglio di un professionista, perché possono interagire con altri trattamenti.

Non dimentichiamo il potere dei colori, anche a tavola. Un’alimentazione ricca di frutta e verdura di stagione, legumi e cereali integrali aiuta a mantenere stabile l’energia, riducendo i cali tipici delle giornate più corte.

Stile di vita e piccoli rituali quotidiani

Ritrovare un equilibrio nei mesi bui passa anche attraverso semplici attenzioni quotidiane. Regolarizzare gli orari di sonno, ridurre l’uso di schermi luminosi la sera e creare momenti di relax con la lettura, la musica o attività creative può aiutare a mantenere stabile l’umore.

Coltivare relazioni sociali, evitare l’isolamento e concedersi pause rigeneranti sono ulteriori strumenti per rendere l’inverno meno pesante. I piccoli rituali legati alla stagione, come preparare una tisana calda o organizzare ogni giorno una passeggiata, così come iniziare un nuovo progetto o un hobby, diventano parte di una “terapia dolce” in grado accompagnare il benessere di corpo e mente.

Quando chiedere aiuto

Se il malessere diventa costante e impedisce di affrontare le attività quotidiane, è importante parlarne con un medico. I rimedi naturali e lo stile di vita possono essere un valido sostegno nelle forme lievi, ma nei casi più marcati può essere risolutiva un supporto professionale. Riconoscere i propri limiti e non isolarsi è già il primo passo per affrontare in modo consapevole la depressione stagionale.