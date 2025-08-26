Austismo, Kennedy Jr. promette: “A settembre sapremo le cause e i rimedi contro questa epidemia”

New York, 26 agosto 2025 - Le cause e i rimedi per l'autismo saranno svelati a settembre, ha dichiarato il Segretario alla Salute americano, Robert F. Kennedy Jr.. Il terzogenito di Robert Kennedy ha dichiarato di essere sulla buona strada per individuare "interventi" che stanno "certamente causando l'autismo" e possibili modi per affrontarli.

Kennedy aveva promesso ad aprile di trovare la causa dell'aumento dei casi di autismo, definendolo un'"epidemia" che "supera di gran lunga l'epidemia di Covid".

"A settembre faremo annunci, come promesso, individuando interventi, certi interventi, che ora sono chiaramente, quasi sicuramente, la causa dell'autismo. E saremo in grado di affrontarli a settembre", ha detto Kennedy. Ma non è ancora chiaro a quali interventi Kennedy si riferisce.

Da tempo il Segretario alla Salute di Trump sostiene che i fattori ambientali, o i vaccini, siano i probabili responsabili dell'aumento delle diagnosi di autismo, sostenendo che le ricerche a supporto di questa tesi siano state bloccate dalle autorità federali. Kennedy aveva anche affermato che l'autismo dovrebbe essere prevenuto perché le persone autistiche sono un peso per le loro famiglie e per la società.