’Sensory homes’. Un dialogo immersivo tra equilibrio e libertà

Per il secondo anno consecutivo, AMPM partecipa alla Milano Design Week e per questa edizione lo fa con l’allestimento ’Sensory Homes’, un’esperienza immersiva che invita i visitatori a riflettere sul ruolo dell’interior design come equilibrio tra natura, artigianato e innovazione industriale. Un dialogo tra equilibrio e libertà. ’Sensory Homes’ esplora la tensione tra il desiderio di stabilità, di radicamento e la ricerca di movimento, libertà e nuovi inizi, in linea con il tema della Milano Design Week 2025, Connected World.

La mostra vuole reinterpretare gli spazi abitativi come luoghi di connessione tra le diverse dimensioni della nostra vita, celebrando un’armonia che unisce benessere ed estetica. Una scenografia curata da François Bernard. L’allestimento ’Sensory Homes’ si avvale della scenografia curata da François Bernard, Direttore Artistico di AMPM, che ha saputo creare un ambiente capace di esprimere serenità, bellezza e libertà.

"Attraverso un set up suggestivo – afferma François Bernard –, i visitatori potranno scoprire un estratto dei pezzi più iconici della collezione primavera-estate 2025 di AMPM, un’ode all’eleganza discreta e al benessere. ’Sensory Homes’ è, prima di tutto, un invito a ripensare i nostri spazi abitativi per far sì che rispecchino le nostre aspirazioni: un mondo più unito, consapevole e intriso di serenità, bellezza e libertà. È una celebrazione del vivere bene, dove l’eleganza si sposa con il benessere".

La collaborazione con OTTO Studio. Tra i protagonisti di questa edizione, AMPM presenta per la prima volta in Italia l’esclusiva collaborazione con OTTO, lo studio di architettura e design di Milano, con cui ha dato vita alla collezione ’Nomad Escape’. Disegnata da Christina Pettenuzzo e Domenico Diego, rispettivamente direttore artistico e chief designer di OTTO Studio. Questa collezione rappresenta una sintesi perfetta tra due visioni complementari: la morbidezza e intimità senza tempo delle collezioni AMPM e l’audacia poetica di OTTO Studio.

Colori naturali e rilassanti come sabbia, beige e cioccolato, propri della collezione continuativa AMPM, sono combinati con tonalità acquatiche, vivaci, pop propri della linea ’Nomade Escape’, offrendo una visione unica dell’arte di vivere, dove la gioia e la freschezza incontrano l’idea di una vita quotidiana trascorsa in vacanza. Il turchese brillante dell’acqua e l’ocra dorato della sabbia si fondono in un’armonia poetica che è diventata la firma distintiva di questa collaborazione. Appuntamento fino al 13 13 aprile in via Statuto, 11, Moscova, Brera Design District.