Sbarca il ’Crazy Pizza’ con il suo primo pop-up restaurant

Crazy Pizza, il più giovane tra i brand di proprietà del Gruppo Majestas guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, sarà presente con il suo primo pop-up restaurant al 63° Salone Nautico Internazionale di Genova da domani fino alla fine della manifestazione il 26 settembre alla Banchina F Super Yacht. Con l’apertura del suo primo temporary restaurant, Crazy Pizza porta il suo format vincente in un contesto prestigioso e internazionale come quello del Salone Nautico Internazionale di Genova, per offrire ai partecipanti un’experience gastronomica premium e un intrattenimento esclusivo, attraverso il famoso Spinning Pizza Show.

Il pop-up Crazy Pizza mantiene il concept elegante e unico che contraddistingue tutte le venues del brand, con ampie vetrate e un panoramico dehors sull’area espositiva del Salone Nautico. Crazy Pizza è il nuovo concetto di luxury dining che nasce nel 2019 con l’idea di servire in maniera eccellente e unica il piatto italiano più amato al mondo – la pizza – accompagnato da musica, intrattenimento e servizio premium, senza dimenticare un’ampia selezione di piatti e vini tipicamente italiani e di alta qualità. Componente distintiva del brand è l’ormai famoso Spinning Pizza Show, scenografico spettacolo realizzato dai pizzaioli acrobatici del marchio.

Il progetto Crazy Pizza ha ormai guadagnato una posizione di spicco nel panorama internazionale, valorizzando l’Italia e la sua cucina, con le venues di Londra, Montecarlo, Roma, Milano, Porto Cervo, Riyadh, Doha, Kuwait City e numerose aperture già previste per il 2023. Il concept dei ristoranti Crazy Pizza, realizzato dall’archistar Michele Bönan, è progettato nei minimi dettagli per accogliere una clientela esigente, in un’atmosfera elegante.

Egidio Scala