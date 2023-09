Prenotazioni solo online. Bimbi: ingresso gratis

Il 63° Salone Nautico sarà aperto al pubblico da domani a martedì 26 dalle 10 alle 18.30. Il biglietto si può acquistare esclusivamente online al link: https:shop.ilsalonenautico.com. È nominativo e non cedibile. Sarà valido solo per la giornata selezionata in fase di prenotazione e acquisto. Ingresso intero costa 23 euro + 1 di prevendita. L’omaggio è riservato alla fascia di età 0-12 anni (nati dopo l’1 gennaio 2011) e all’accompagnatore di visitatori con disabilità superiore all’80 per cento.