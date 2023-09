Massimo Perotti ospite d’eccezione agli ’Incontri in Blu’

Dopo la pausa estiva, gli ’Incontri in Blu 2023’ riprendono giovedì 21 settembre alle 19 proprio al Salone Nautico, come dopo salone, con un ospite d’eccezione: Massimo Perotti (nella foto di Daniele Barraco), presidente e ceo del gruppo Sanlorenzo, secondo produttore a l mondo di superyacht. Gli ’Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di Mare’ sono la più rilevante rassegna sul tema del mare in Italia, finalizzata a promuovere la cultura del mare nelle sue diverse forme, ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e voluta dal Comune di Genova, Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Genova Cultura Scarl.

La rassegna è realizzata con il contributo di numerosi sponsor e partner al Galata Museo del Mare di Genova e al Salone Nautico Internazionale. I personaggi blu sono donne e uomini fuori dell’ordinario legati al mare. Atleti che compiono grandi imprese, sportivi che prendono parte a importanti competizioni, imprenditori che si misurano con le onde e con il vento oltre che con il mercato, uomini di cultura che sul blu affinano il loro pensiero. Persone che credono e si battono per la salvaguardia dei mari.