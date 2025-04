Linee preziose per polsi sottili. Il ’Decimo Canto’ firmato Locman

Linee contemporanee e un design che è la sintesi dell’eccellenza ’Made in Italy’. Locman presenta ’Decimo Canto’ anche con cassa dal diametro di 35 mm, con dimensioni quindi minori rispetto ai tradizionali 38 mm della prima proposta, in modo da adattarsi anche ai polsi più sottili ed esaltare la preziosità delle linee. Le anse a goccia abbracciano la cassa fino al cinturino in pelle di coccodrillo con fibbia di design, decorata con diamanti, o al bracciale in titano lucido.

Come nella versione da 38mm i quadranti di questi gioielli di manifattura, che coniugano innovazione, tecnologia e artigianalità, sono realizzati in madreperla naturale o con pietre dure come il lapislazzulo, la malachite, il diaspro, il turchese, l’occhio di tigre e sono illuminati da otto diamanti incastonati sugli indici e protetti da vetri zaffiro, antigraffio e trasparenti.

Nella versione più esclusiva, e in edizione limitata, il quadrante è ricoperto da un pavé di diamanti. Lavorazione e incastonatura sono state realizzate da Crivelli, eccellenza italiana di primo piano nella produzione di alta gioielleria.