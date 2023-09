L’industria italiana vera potenza dello yachting su scala globale

L’approccio è quello di sempre: pragmatico e realista, con una certa idiosincrasia per l’enfasi perché è estranea al suo imprinting manageriale e alla sua origine piemontese; e perché essere alla prua di un’associazione business oriented richiede ottimismo ma principalmente determinazione e concretezza. Eppure si intuisce che Marina Stella, direttore Generale di Confindustria Nautica, stia vivendo il prossimo Salone di Genova in modo diverso dal solito. Perché se il mondo non è più quello di prima, sarà particolare anche l’evento che da domani e per sei giorni porterà all’ombra della Lanterna migliaia di appassionati e irriducibili navigatori, di buyer e armatori, di skipper affermati e di aspiranti tali.

È lei stessa a ricordare la forza evocatrice di questa 63esima edizione attraverso il suo slogan: ’Sea More’. Con la parola ’mare’ che, grazie alla lingua inglese, vale un trattato. E con il vicino avverbio, sempre nella lingua di Shakespeare, che scatena l’immaginario e suona come un invitante imperativo a vivere questo evento in modo nuovo. Marina Stella annuisce.

"Genova è una vetrina straordinaria per i nostri associati ed è un affidabile indicatore dello stato di salute del mercato. Ma è anche un catalizzatore della community del mare. Ed è questo l’elemento che negli anni ci ha stimolati ad aggiornare il suo format". L’allusione non è nemmeno tanto subliminale al Salone multispecialistico che in realtà è la sintesi di cinque Saloni, aree espositive tra loro complementari eppure distinte per tipologia di imbarcazioni e collocazione.

Con il Tech Trade dedicato alla componentistica e agli accessori a giocare di sponda con il Sailing World che celebra il mondo della vela; il Boating Discovery dei fuoribordo a fianco del Living the Sea che ospita il meglio dei servizi nautici; fino ad arrivare al superbo settore dedicato agli Yacht e ai Superyacht. Il direttore generale insiste: "È curioso notare come la città stessa sia cresciuta con noi. In fondo il nuovo Waterfront di Levante è in linea con gli investimenti sul layout estetico e architettonico che ha permesso al nostro Salone di presentarsi come appare oggi: un quartiere fieristico degno dell’industria che rappresentare ma anche della crescente passione per la nautica da diporto, meritevole di essere intercettata e interpretata". Come dire: ok le statistiche che indicano l’Italia come la prima, vera potenza dello yachting nel mondo. E del resto, è difficile sorvolare sul fatto che nei prossimi 6 giorni tra Darsena, Marina e Padiglione Blu ben 1043 espositori si prenderanno la scena sfoggiando barche a motore, monoscafi e multiscafi.

Eppure, mai come in questa edizione l’interesse di Confindustria Nautica pare declinata anche sulla transizione ecologica; sulla necessità di progettare imbarcazioni sempre meno impattanti sull’ambiente; e sul fascino che il mare sembra avere sulle nuove generazioni, spazio fisico ma anche mentale dove sfamare la voglia di libertà e di viaggi active ed emozionali. Lo conferma Marina Stella, paladina di una Confindustria Nautica impegnata per statuto a occuparsi di politica industriale e a rappresentare le imprese che affrontano le sfide del mercato globale, ma che negli ultimi due-tre anni è apparsa più propensa ad una comunicazione ricca di messaggi e contenuti capaci di diffondere una sana cultura del mare.

È lei stessa a sottolinearlo, segnalando alcuni dei tanti appuntamenti in programma nei prossimi giorni dove innovazione e sostenibilità saranno tra i temi maggiormente trattati. Premessa e promessa di un’edizione 2023 affollata di novità e decisamente più acquatica che terrestre, ma anche schierata a sostegno di una nautica da diporto etica ed empatica. Giusto per onorare lo slogan ufficiale del Salone: ’Sea More’. Ma anche quello sottinteso eppure intuibile: ’Sea Better’.