L’Alcova 2025 di Ciuffi e Grima

Valentina Ciuffi e Joseph Grima (nella foto), il brillante duo di creativi ha annunciato l’Alcova edizione 2025. Stesso luogo, Varedo, perché – spiega Valentina Ciuffi – fuori Milano è stato un esperimento più che riuscito. E siccome Alcova storicamente ’abita’ i luoghi per due anni, anche per il 2025 non si sposta, ma raddoppia, oltre alle due ville Borsani e Bagatti Valsecchi ci sarà anche il complesso dell’Ex Snia una delle industrie abbandonate più grandi della Lombardia, una vera e propria azienda fantasma con un superficie di 500 mila metri quadrati.

Lì, nel periodo Fascista, veniva realizzato il cotone nazionale sintetico, il nylon. A trent’anni dalla chiusura il ’villaggio Snia’ verrà rianimato dal design. "Con le sue linee geometriche pulite e le sue ampie facciate in vetro – afferma Grima " è un raro esempio di architettura industriale razionalista".

A questa si aggiunge una vera e propria ’chicca’: la ex serra Pasino dal nome dal barone che, ereditando le proprietà Valsecchi, decise di creare un’enorme greenhouse accanto alla Villa per coltivare le orchidee bianche, di cui divenne uno dei principali produttori europei.

An.Gi.