La nautica per tutti con il Blue Date

Yamaha lancia al Salone Nautico di Genova Blue Date, l’appuntamento sulla banchina N con le prove in mare per donne e uomini che potranno condurre personalmente anche senza patente uno dei tanti package motorizzati con gli iconici 40 cavalli F40 H e F40 G Supreme. Per prenotare una prova si può andare sul sito https:www.yamaha-motor.euitit o allo stand Yamaha BC1 nel padiglione B al piano terra per tutti i giorni del salone. Yamaha Marine sarà a Genova con tutta la gamma dei suoi fuoribordo tra cui i nuovi bolidi della gamma Premium – XTO 450hp e 400 hp – e della serie High Power con i nuovi 200 e 150 cavalli. Esposte anche le nuove Waverunner 2024 con 9 modelli tutti rinnovati sulla base delle ultime tendenze tecnologiche, con colori più freschi, tonalità eleganti, dettagli suggestivi e un look dinamico.