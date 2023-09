La maison svizzera per l’ora ufficiale. Trasparenze uniche nelle location al top

Eberhard & Co. rinnova la propria partecipazione come ’official timekeeper’ al Salone Nautico di Genova. La Maison svizzera sarà protagonista della manifestazione con un’ampia lounge dedicata e per l’occasione il Teatro del Mare, sede di un ricco palinsesto di eventi e incontri, diventerà l’Eberhard & Co. Theatre.

Tra le novità della maison la collezione di orologi subacquei Scafograf 300

MCMLIX che sarà presentata al Salone.