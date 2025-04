Karl Lagerfeld Maison. La ’Wellen collection’ diventa ancora più ricca

In occasione della Milano Design Week 2025, Karl Lagerfeld Maison svela il secondo capitolo della ’Wellen Collection’, ampliando la collaborazione con il guest designer Toan Nguyen. L’esclusiva presentazione all’interno dello showroom Karl Lagerfeld Maison in via Passione 8, ovvero il cuore pulsante del Design milanese.

Dopo il debutto durante la Milano Design Week dello scorso anno, la collezione si arricchisce di dodici nuovi pezzi denominati ’K - Wellen’, ispirati alla forma dell’iconica lettera ’K’. Questa nuova linea incarna l’eleganza minimalista che contraddistingue il Dna di Karl Lagerfeld, reinterpretata attraverso un Design sofisticato e contemporaneo per gli ambienti di casa e in particolare per il living.

La distintiva silhouette a ’K’ definisce una varietà di arredi, tra cui madie, consolle e specchi creando un dialogo armonioso tra geometrie essenziali e materiali pregiati. Il tratto distintivo? Finiture metallizzate che conferiscono un carattere deciso e una forte identità estetica, perfettamente in linea con la visione futuristica del celebre couturier.

Questa collezione rappresenta un ulteriore approfondimento nella passione di Karl Lagerfeld per l’architettura e il Design d’avanguardia, fondendo creatività contemporanea e qualità artigianale d’eccellenza.

Egidio Scala