Il mondo di Materia 2.0. Un’enciclopedia a disposizione di tutti

Milano capitale italiana della materia. In occasione della Milano Design Week, Materia 2.0, punto di riferimento nell’ambito dei materiali d’alta gamma per l’architettura, inaugura la più grande materioteca d’Italia, polo d’eccellenza per la ricerca, lo studio e la progettazione. Un nuovo hub interdisciplinare di 500 metri quadrati nel cuore pulsante di Porta Nuova, rivolto a università e professionisti con 1.200 campioni, 5.000 pezzi esposti e oltre 15.000 prodotti a catalogo per offrire un’esperienza di progettazione totale, immersiva e rivoluzionaria.

Fondata e tuttora presente a Como, Materia 2.0 è diventata in pochi anni la materioteca più seguita a livello europeo su Instagram, grazie alle moodboard, tavole materiche di straordinaria qualità che trasformano identità progettuali in racconti visivi. "L’apertura della nuova sede a Milano rappresenta un’evoluzione significativa per Materia 2.0, che dà vita alla più completa enciclopedia materica italiana: una raccolta minuziosa di materiali - superfici, arredi, luce - secondo un approccio sistemico, globale e interdisciplinare" dichiara Fabio Pecora, founder e general manager di Materia 2.0. La materioteca sarà un luogo di incontro tra materiali storici di grande valore e innovazioni tecnologiche moderne, con un focus particolare sulla sostenibilità e la responsabilità sociale.

"In linea con Mondi Connessi, tema del Fuorisalone 2025, Materia 2.0 rende tangibile il legame tra innovazione e tradizione: eccellenze industriali e manifatture artigianali dialogano per plasmare il futuro del design, tra ricerca avanzata, sostenibilità e valorizzazione della memoria materica" racconta Silvia Spreafico, design manager di Materia 2.0.