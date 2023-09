Il mare e Genova da ogni prospettiva. E nel weekend tantissimi eventi

Se è la festa della nautica da diporto è anche la festa di Genova. E così, la manifestazione espositiva tra Darsena, Marina e Palazzo Blu uscirà dal suo perimetro ufficiale per inondare e contagiare la città, pronta a partecipare al grande evento con un FuoriSalone che si animerà soprattutto nel weekend.

A cominciare da venerdì 22 settembre, dalle 18 alle 21, con una Serata in Blu che si materializzerà con un ’Piano Sly’, concerto di pianoforte in piazza Fontane Marose e con un aperitivo speciale al ritmo della ’Silent Disco’ (10-22) lungo la meravigliosa via Garibaldi, negli atrii dei Palazzi dei Rolli e nelle tavole imbandite allestite su Strada Nuova. Arteria quest’ultima che dalle 22.30 e fino alle 2 di notte si trasformeràin una discoteca open air dal titolo ’Shhh... la Rolli Silent Disco’.

Sabato 23, dalle 21, a Porto Antico, ’I’m Blue... Voglio tornare agli anni ‘90’, live show con le migliori hit. Mentre domenica 24, dalle 15 alle 18.30, le vie e le piazze del centro antico di Genova ospiteranno la caccia al tesoro a squadre ’Sulle onde del mare’ in una versione dai contorni marini e marinari.

Il Sistema Bibliotecario farà la sua parte proponendo incontri e laboratori dedicati al mare e alla nautica da diporto. Largo Pertini ospiterà la mostra fotografica ’Il Salone Nautico, la Liguria, il Mondo’. E i Civ di Confcommercio promuovono l’animazione in via Cesarea, con la musica, un mercato di prodotti tipici e da giardino, apericene e – sabato 23 – le eliminatorie del Campionato mondiale del Pesto.

In piazza Rocco Piaggio, street food e raduno di 500 storiche. In via Roma e Galleria Marrini, ’Macchine d’epoca per le vie del Civ’. E djset ed ensemble vocali un po’ ovunque.

